Kapitalna postawa Hubera to za mało. Porażka ekipy Polaka
Norbert Huber zanotował kolejny fantastyczny występ w Japonii. Środkowy zdobył aż 18 punktów, jednak jego zespół - Wolfdogs Nagoya - uległ w pięciu setach JTEKT Strings w meczu 42. kolejki SV.League.
Spotkanie 42. kolejki SV.League między Wolfdogs Nagoya a JTEKT Strings zwiastowało wyrównaną rywalizację. Tak też było na parkiecie. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było pięć setów. Ostatecznie, po tie-breaku, górą byli przyjezdni.
Mimo porażki, fantastyczny występ zaliczył Norbert Huber. Środkowy reprezentacji Polski zdobył aż 18 punktów. Popisał się świetną dyspozycją w ataku, kończąc 12 z 16 piłek. Błyszczał też w bloku, dokładając sześć "oczek" w tym elemencie.
Wolfdogs Nagoya Hubera walczy o jak najlepszą lokatę przed zakończeniem fazy zasadniczej ligi japońskiej. Na dwie kolejki przed końcem zespół Polaka plasuje się na czwartej pozycji.