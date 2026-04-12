Koniec pięknej historii! Paweł Zatorski zakończył karierę reprezentacyjną

Już niedługo rozpocznie się kolejny sezon reprezentacyjny. Jak się jednak okazuje, w kadrze Biało-Czerwonych podczas nadchodzących spotkań nie pojawi się jedna z legend naszej kadry - Paweł Zatorski.

Siatkarz w niedzielę 12 kwietnia opublikował w swoich mediach społecznościowych specjalny post, w którym poinformował, że nie wystąpi już w siatkarskiej reprezentacji Polski.

"16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze – jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad.



Były momenty, które bolały i takie, które dawały szczęście, jakiego nie da się opisać. Były też chwile, kiedy ciało mówiło 'dość', ale serce nie pozwalało się zatrzymać. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie – ale dla tej koszulki zawsze było warto.



Jedno było niezmienne – duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę" - napisał zawodnik.

Urodzony w 1990 roku siatkarz podziękował za wieloletnie wsparcie.

"Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej historii. Kolegom z boiska, trenerom, sztabom - to od Was uczyłem się każdego dnia. Dziękuję również wspaniałym kibicom, na których zawsze i wszędzie mogliśmy liczyć… i przede wszystkim dziękuję mojej kochanej rodzinie – za wsparcie, które niosło mnie wtedy, kiedy sam już nie miałem sił oraz za cierpliwość i wytrwałość podczas wielu miesięcy rozłąki.



To coś więcej niż sport. To kawał życia, który na zawsze zostanie w moim sercu.



Ta historia zawsze będzie częścią mnie. Dziękuję za wszystko" - można przeczytać.

Kariera Zatorskiego w kadrze była bardzo bogata. Swoje pierwsze mecze w seniorskiej reprezentacji rozegrał w 2009 roku. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych elementów składu Biało-Czerwonych. Z orłem na piersi wystąpił w 276 meczach.

Zatorski ma na swoim koncie masę trofeów. Z reprezentacją sięgnął między innymi po: dwa mistrzostwa świata (2014, 2018), mistrzostwo Europy (2023), triumf w Lidze Narodów (2023) oraz srebrny medal na igrzyskach olimpijskich (2024). Należy podkreślić, że to tylko niektóre z jego osiągnięć na arenie międzynarodowej. W sumie zdobył 18 medali.

Występując w drużynie narodowej sięgał także po nagrody indywidulane. Został okrzyknięty najlepszym libero podczas: Ligi Światowej (2015), mistrzostw świata (2018), Ligi Narodów (2023) oraz mistrzostw Europy (2023). Podczas mundialu w 2023 roku otrzymał również nagrodę dla MVP turnieju.

