Kurek błyszczy w Japonii! 21 punktów i tytuł MVP

Siatkówka

Bartosz Kurek z kolejnym świetnym występem w Japonii. Atakujący zdobył 21 punktów, znacznie przyczyniając się do zwycięstwa Tokyo Great Bears nad Voreas Hokkaido w meczu 42. kolejki SV.League. Polak został wybrany również najlepszym zawodnikiem spotkania.

Portret Bartosza Kurka, lidera drużyny Tokyo Great Bears, który zdobył tytuł MVP w meczu SV.League.
fot. Volleyball World
Bartosz Kurek
Bartosz Kurek

Ekipa Tokyo Great Bears nie dała żadnych szans Voreas Hokkaido w meczu 42. kolejki SV.League. Stołeczna drużyna odniosła triumf bez straty seta, dopisując na swoje konto kolejne trzy punkty.

 

Ze świetnej strony pokazał się Bartosz Kurek. Atakujący był liderem swojego zespołu i najlepiej punktującym spotkania. Zdobył łącznie 21 "oczek", z czego 19 z ataku (19/35 - 54%) i dwa blokiem. Postawa Polaka została nagrodzona tytułem MVP.

 

Klub Tokyo Great Bears walczy o jak najlepszą pozycję przed zakończeniem fazy zasadniczej ligi japońskiej. Na dwie kolejki przed końcem Kurek i spółka plasują się na piątej lokacie.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

Drugi półfinał Tauron Ligi rozstrzygnięty! Kto zagra o siatkarskie złoto?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

