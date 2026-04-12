Kurek błyszczy w Japonii! 21 punktów i tytuł MVP

Ekipa Tokyo Great Bears nie dała żadnych szans Voreas Hokkaido w meczu 42. kolejki SV.League. Stołeczna drużyna odniosła triumf bez straty seta, dopisując na swoje konto kolejne trzy punkty.

Ze świetnej strony pokazał się Bartosz Kurek. Atakujący był liderem swojego zespołu i najlepiej punktującym spotkania. Zdobył łącznie 21 "oczek", z czego 19 z ataku (19/35 - 54%) i dwa blokiem. Postawa Polaka została nagrodzona tytułem MVP.

Klub Tokyo Great Bears walczy o jak najlepszą pozycję przed zakończeniem fazy zasadniczej ligi japońskiej. Na dwie kolejki przed końcem Kurek i spółka plasują się na piątej lokacie.

