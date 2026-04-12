Liga Portugal: Estoril - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

"Polskie" FC Porto przystępuje do kolejnego spotkania ligowego. "Smoki", w barwach których występują Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, w 29. kolejce Liga Portugal mierzą się na wyjeździe z Estoril.

Porto walczy o tytuł mistrzowski. Po 28 seriach gier jest liderem tabeli z dorobkiem 73 punktów. Strata drugiego Sportingu wynosi dwa "oczka".

Niedzielny rywal podopiecznych Francesco Fariolego - Estoril - plasuje się na siódmej lokacie. Ekipa prowadzona przez Iana Cathro zgromadziła dotąd 37 punktów.

Obie drużyny spotkały się w rundzie jesiennej 30 listopada ubiegłego roku. Wtedy na Estadio do Dragao górą były "Smoki", które triumfowały 1:0 po golu Williama Gomesa.

