Marek Papszun wspomniał Jacka Magierę. "Dziękuję kibicom, którzy godnie go pożegnali"

Piłka nożna

Marek Papszun po meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze (1:1) wspomniał zasłużonego trenera Jacka Magierę, który zmarł w piątek. Miał zaledwie 49 lat. - Odszedł duży autorytet i porządny człowiek - podkreślił szkoleniowiec Legii.

Transparent z wizerunkiem Jacka Magiera i napisem "Panie Jacku, dziękujemy" na tle stadionu z pirotechniką.
fot. PAP
Kibice Legii Warszawa pożegnali Jacka Magierę

Całe piłkarskie środowisko jest poruszone śmiercią asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, który do 2006 roku był piłkarzem Legii. Po zakończeniu kariery Magiera pracował w stołecznym klubie. W latach 2016-2017 był trenerem Legii. Zdobył mistrzostwo Polski i prowadził zespół w meczach Ligi Mistrzów.

 

- Piłka nożna zeszła na drugi plan. Ten mecz odbył się w cieniu dużej tragedii. Odszedł duży autorytet i porządny człowiek, zasłużony dla Legii i całej polskiej piłki. W imieniu klubu składam wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję kibicom, którzy godnie pożegnali Jacka. Prawdopodobnie patrzył z góry i może być dumny z tego, jak ludzie oddali mu przedostatni hołd - oświadczył Papszun.

 

Przed sobotnim spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć Magiery. Na telebimie wyświetlono upamiętniający go film. Kibice przygotowali transparent z napisem "Panie Jacku, dziękujemy". Nad nim znajdowała się oprawa, która przedstawiała zmarłego trenera.

 

- Dobrze się znaliśmy, bo nasze drogi się przecinały. Jacek pochodzi z Częstochowy, a był mocno związany z Legią, natomiast ja jestem z Warszawy, a przez wiele lat pracowałem w Częstochowie. Raków i Legia przewinęły się w naszym życiu. Często się spotykaliśmy i mieliśmy całkiem dobry kontakt - podkreślił Papszun.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAJACEK MAGIERALEGIA WARSZAWAMAREK PAPSZUNPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 