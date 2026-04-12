Marek Papszun wspomniał Jacka Magierę. "Dziękuję kibicom, którzy godnie go pożegnali"

Całe piłkarskie środowisko jest poruszone śmiercią asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, który do 2006 roku był piłkarzem Legii. Po zakończeniu kariery Magiera pracował w stołecznym klubie. W latach 2016-2017 był trenerem Legii. Zdobył mistrzostwo Polski i prowadził zespół w meczach Ligi Mistrzów.

- Piłka nożna zeszła na drugi plan. Ten mecz odbył się w cieniu dużej tragedii. Odszedł duży autorytet i porządny człowiek, zasłużony dla Legii i całej polskiej piłki. W imieniu klubu składam wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję kibicom, którzy godnie pożegnali Jacka. Prawdopodobnie patrzył z góry i może być dumny z tego, jak ludzie oddali mu przedostatni hołd - oświadczył Papszun.

Przed sobotnim spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć Magiery. Na telebimie wyświetlono upamiętniający go film. Kibice przygotowali transparent z napisem "Panie Jacku, dziękujemy". Nad nim znajdowała się oprawa, która przedstawiała zmarłego trenera.

- Dobrze się znaliśmy, bo nasze drogi się przecinały. Jacek pochodzi z Częstochowy, a był mocno związany z Legią, natomiast ja jestem z Warszawy, a przez wiele lat pracowałem w Częstochowie. Raków i Legia przewinęły się w naszym życiu. Często się spotykaliśmy i mieliśmy całkiem dobry kontakt - podkreślił Papszun.

