Nikola Grbić wyłożył karty na stół. Wtedy ogłosi powołania do reprezentacji

Nikola Grbić uchylił rąbka tajemnicy. Selekcjoner Biało-Czerwonych w rozmowie z portalem "Sport.pl" wypowiedział się na temat nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego. Dzięki temu wiemy, kiedy ogłoszone zostaną powołania.

Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu reprezentacyjnego. Siatkarscy kibice już zacierają ręce na występy Biało-Czerwonych w Lidze Narodów i na mistrzostwach Europy.

 

Przed rozpoczęciem sezonu Nikola Grbić udzielił wywiadu portalowi "Sport.pl". Selekcjoner reprezentacji Polski poinformował, że szeroką kadrę naszej drużyny narodowej poda w czwartek 16 kwietnia. Znajdzie się w niej ponad 30 nazwisk.

 

Doświadczony szkoleniowiec wypowiedział się również na temat sytuacji związanej z Marcinem Januszem. Przypomnijmy, że rozgrywający z powodów problemów zdrowotnych postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę.

 

- Całkowicie go rozumiem. Oczywiście, przykro mi z tego powodu, ale rozumiem jego ostrożność w tym zakresie. Zrobiłbym to samo. To był naprawdę trudny wybór i mam po prostu nadzieję, że będzie w stanie kontynuować karierę w klubie jak najlepiej i że już nigdy nie będzie miał takich problemów ze zdrowiem - powiedział Grbić. 

 

Selekcjoner zabrał także głos w sprawie Grzegorza Łomacza. 

 

- Nie zamierzam na nikogo naciskać ani zmuszać do gry w reprezentacji. Tak jak powiedziałem pierwszego dnia po rozpoczęciu tej pracy – to jedna z rzeczy, które nie podlegają negocjacjom. Jeśli dzwonię do ciebie i chcesz być z nami, to musisz akceptować moje warunki, a nie przedstawiać własne. Nie ma opcji, by ktoś przyszedł do mnie i powiedział: "Słuchaj, chcę jechać na igrzyska, ale daj mi trzy lata wolnego od kadry i będę gotowy na Los Angeles". To nie byłoby w porządku wobec wszystkich innych, którzy są w reprezentacji. Jesteś z nami albo nie. Jeśli jesteś, to zawsze kiedy cię potrzebuję - stwierdził trener.

 

Grbić nie wypowiedział się natomiast w sprawie ewentualnych powołań dla Pawła Zatorskiego, Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka. Odpowiedział, że wszystko wyjaśni się 16 kwietnia.

