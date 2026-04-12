Nikola Grbić wyłożył karty na stół. Wtedy ogłosi powołania do reprezentacji

Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu reprezentacyjnego. Siatkarscy kibice już zacierają ręce na występy Biało-Czerwonych w Lidze Narodów i na mistrzostwach Europy.

Przed rozpoczęciem sezonu Nikola Grbić udzielił wywiadu portalowi "Sport.pl". Selekcjoner reprezentacji Polski poinformował, że szeroką kadrę naszej drużyny narodowej poda w czwartek 16 kwietnia. Znajdzie się w niej ponad 30 nazwisk.

Doświadczony szkoleniowiec wypowiedział się również na temat sytuacji związanej z Marcinem Januszem. Przypomnijmy, że rozgrywający z powodów problemów zdrowotnych postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę.

- Całkowicie go rozumiem. Oczywiście, przykro mi z tego powodu, ale rozumiem jego ostrożność w tym zakresie. Zrobiłbym to samo. To był naprawdę trudny wybór i mam po prostu nadzieję, że będzie w stanie kontynuować karierę w klubie jak najlepiej i że już nigdy nie będzie miał takich problemów ze zdrowiem - powiedział Grbić.

Selekcjoner zabrał także głos w sprawie Grzegorza Łomacza.

- Nie zamierzam na nikogo naciskać ani zmuszać do gry w reprezentacji. Tak jak powiedziałem pierwszego dnia po rozpoczęciu tej pracy – to jedna z rzeczy, które nie podlegają negocjacjom. Jeśli dzwonię do ciebie i chcesz być z nami, to musisz akceptować moje warunki, a nie przedstawiać własne. Nie ma opcji, by ktoś przyszedł do mnie i powiedział: "Słuchaj, chcę jechać na igrzyska, ale daj mi trzy lata wolnego od kadry i będę gotowy na Los Angeles". To nie byłoby w porządku wobec wszystkich innych, którzy są w reprezentacji. Jesteś z nami albo nie. Jeśli jesteś, to zawsze kiedy cię potrzebuję - stwierdził trener.

Grbić nie wypowiedział się natomiast w sprawie ewentualnych powołań dla Pawła Zatorskiego, Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka. Odpowiedział, że wszystko wyjaśni się 16 kwietnia.

