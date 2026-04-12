Zatorski zdradził szczegóły ws. końca kariery. "Post był przygotowany od dłuższego czasu"

Siatkarz w niedzielę 12 kwietnia opublikował w swoich mediach społecznościowych specjalny post, w którym poinformował, że nie wystąpi już w siatkarskiej reprezentacji Polski. Utytułowany libero podziękował w nim za 16 lat gry w koszulce z orłem na piersi.

35-latek będzie jednak kontynuował karierę. Tego samego dnia jego Asseco Resovia Rzeszów na wyjeździe mierzyła się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w ramach pierwszego półfinału PlusLigi. Gospodarze wygrali 3:0. Teraz rywalizacja, która toczy się do dwóch zwycięstw, przeniesie się do Rzeszowa.

Mimo porażki, Zatorski zanotował bardzo dobre spotkanie. Wielokrotnie wyłapywał niezwykle trudne piłki, dając swojemu zespołowi szanse na kontry. Po meczu libero porozmawiał z dziennikarzami Polsatu Sport: Tomaszem Swędrowskim i Tomaszem Krochmalem.

- Dziękuję. Przeżyłem przez te 16 lat różnej maści trudne i wspaniałe chwile. Ten post był od dłuższego czasu przygotowany i nie chciałem zaprzątać sobie tym głowy w dzień play-offów. Na pewno będzie jeszcze czas na wypowiedzi i spokojne podsumowania. Dziś żyjemy półfinałem PlusLigi i te play-off są dla mnie najważniejsze - powiedział Tomaszowi Krochmalowi "na gorąco" tuż po meczu Zatorski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Dawno temu rozmawiałem z Nikolą Grbiciem. Po igrzyskach w Paryżu przedstawił mi wizję, że na kolejnych na pewno będzie chciał postawić na młodszego zawodnika, co nie było żadną niespodzianką. Trzymam kciuki za młodych chłopaków, to jest ich moment. Mam nadzieję, że będą zdobywali taką samą liczbę medali, jaką ja mogłem zdobywać – dodał nieco później w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Co zatem szczególnie zapamięta jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w historii Polski?

- Te wszystkie nieudane turnieje, które były głośno komentowane, przygotowały nas na to, by w trudnych chwilach stać się odpornymi. Miałem to szczęście, że tych pięknych chwil również było sporo, medali w sejfie leży dość wiele - podsumował popularny "Zati".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kariera Zatorskiego w kadrze była bardzo bogata. Swoje pierwsze mecze w seniorskiej reprezentacji rozegrał w 2009 roku. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych elementów składu Biało-Czerwonych. Z orłem na piersi wystąpił w 276 meczach.

Zatorski ma na swoim koncie masę trofeów. Z reprezentacją sięgnął między innymi po: dwa mistrzostwa świata (2014, 2018), mistrzostwo Europy (2023), triumf w Lidze Narodów (2023) oraz srebrny medal na igrzyskach olimpijskich (2024). Należy podkreślić, że to tylko niektóre z jego osiągnięć na arenie międzynarodowej. W sumie zdobył 18 medali.

Występując w drużynie narodowej sięgał także po nagrody indywidulane. Został okrzyknięty najlepszym libero podczas: Ligi Światowej (2015), mistrzostw świata (2018), Ligi Narodów (2023) oraz mistrzostw Europy (2023). Podczas mundialu w 2023 roku otrzymał również nagrodę dla MVP turnieju.

KP, Polsat Sport