Perugia w finale! Klub Semeniuka powalczy o mistrzostwo Włoch

Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy przez większość seta utrzymywali kilkupunktową przewagę. Doświadczeni zawodnicy Perugii wiedzieli jednak, że muszą wrzucić kolejny bieg jeśli chcą wrócić do gry w tym secie i doprowadzili do stanu 20:20 mimo wcześniejszego rezultatu 14:19. Duża w tym zasługa duetu Kamil Semeniuk - Wassim Ben Tara, który świetnie spisywał się na siatce. W końcu to gospodarze okazali więcej zimnej krwi w końcówce i wygrali 27:25.

W drugim i trzecim secie spotkania Perugia już całkowicie zdominowała nieco przygaszony zespół z Piacenzy. Doskonale na środku radził sobie Sebastian Sole, a wtórował mu Ołeh Płotnicki. Drugi set zakończył się szybką wygraną 25:21, z kolei jeszcze bardziej spektakularny rozmiar przybrała wygrana w trzeciej partii. W tym fragmencie meczu Perugia całkowicie obnażyła bezradność przeciwnika wygrywając aż 25:15 i awansowała tym samym do finału rozgrywek o mistrzostwo kraju.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sir Susa Scai Perugia zmierzy się w finale włoskiej ligi z lepszym zespołem pary Rana Verona - Lube Civitanova.

Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:0 (27:25, 25:21, 25:15)

PI, Polsat Sport