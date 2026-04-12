PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Cracovia, która jeszcze niedawno spoglądała w górę tabeli, po ostatniej porażce 0:3 z Górnikiem w Zabrzu, zaczyna martwić się o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Luka Elsner nie ma wątpliwości, że jego zespół w niedzielnym spotkaniu z Arką Gdynia musi zagrać inaczej niż na Śląsku.

Krakowianie zajmują 11. miejsce w tabeli, ale mają tylko trzy punkty więcej niż znajdująca się w strefie spadkowej Arka. To definiuję stawkę tego meczu.

- Musimy go rozegrać według innych kryteriów wydajności niż te, które pokazaliśmy w Zabrzu. Musi być walka o każdą piłkę w obronie i ataku. To są proste rzeczy - koncentracja na tym, co mamy zrobić, a nie na stawce. Dzięki powrotom niektórych zawodników czujemy się silniejsi. Mikrocykl nie został zmieniony, ale był dłuższy niż zwykle, można więc było zmienić obciążenia treningowe. W Zabrzu brakowało nam w kluczowych momentach walki jeden za drugiego, powrotów i asekuracji - stwierdził trener krakowskiego zespołu, który na pewno będzie mógł już skorzystać z pomocnika Mateusza Klicha.

Zawodnik ten opuścił mecz w Górnikiem z powodu narodzin dziecka.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa straciła zwycięstwo w 96. minucie!

Elsner liczy także, że będzie mógł zagrać filar obrony Oskar Wójcik, który zmagał się z kontuzją. Niepewny jest występ innego obrońcy Maura Pekovicia, a Bosko Sutalo będzie pauzował za kartki.

- Ostatnio mieliśmy serię meczów, w których trzeba było dokonać wielu zmian w defensywie. To nie jest komfortowa sytuacja, ale jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Bilski powrotu jest Wójcik, mam nadzieję, że zagra i pomoże nam swoją intensywnością. Wszyscy zawodnicy muszą lepiej radzić sobie w defensywie. Trzeba wrócić do tego, co cechowało Cracovię, czyli odpowiedniego zabezpieczenia pola karnego - podkreślił Elsner.

W meczu z Górnikiem nie popisał się także bramkarz Sebastian Madejski, który do tej pory był bardzo mocnym punktem zespołu. Elsner przyznał, że odbył z nim indywidulaną rozmowę.

- Wspomnieliśmy o ostatniej wpadce, ale przede wszystkim mówiłem mu, ile już dobrego zrobił dla zespołu i ile jeszcze zrobi. Dla Sebastiana to być może szansa na pokazanie się z dobrej strony. Nie chodzi o naprawianie błędów, tylko dobry występ. Nie potrzebujemy w drużynie superbohaterów, tylko aby była jednością, wiedziała do czego dąży - uzasadnił.

W Arce ostatnio doszło do zmiany trenera - Dawida Szwargę zastąpił Dariusz Banasik. Pod jego kierunkiem gdyński zespół wygrał 3:1 z Zagłębiem Lubin.

- Niezależnie od tego czy gramy z Arką, czy z kimś innym, powinniśmy pokazać energię, przewagę własnego stadionu, aby rywal odczuł naszą siłę, presję, intensywność. Kwestia mentalna będzie ważna, Arka wygrała ostatnio, zdobyła bardzo ładne bramki, wyglądała dobrze, ale my musimy się skupić na tym, jak my gramy - zapowiedział Elsner, który złożył także kondolencje rodzinie zmarłego trenera Jacka Magiery.

Przez krótki czas był on związany z Cracovią. W jej barwach rozegrał swój ostatni mecz w ekstraklasie 25 sierpnia 2006 roku z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.

PAP