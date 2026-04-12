PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Trener piłkarzy Lecha Niels Frederiksen podczas konferencji przed meczem z GKS Katowice odniósł się do swojej przyszłości w poznańskim klubie. - Nie wykluczam żadnego rozwiązania, nie podjęliśmy jednak jeszcze decyzji - powiedział.

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Lech nie przedłuży kontraktu z duńskim szkoleniowcem, nawet jeśli zespół pod jego wodzą po raz drugi wywalczy mistrzostwo kraju. Klub szybko zdementował te spekulacje, także Frederiksen zabrał głos w tej sprawie.

- W mediach społecznościowych jest wiele hałasu, różnych gadek, często dość głupkowatych. Uważam, że nie powinniście spędzać zbyt dużo czasu na zajmowanie się tym – stwierdził.

- Kibice często myślą, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co chce zrobić klub. A przecież, żeby doszło do podpisania nowej umowy, potrzebne są dwie strony. I ważne jest to, jakie są zamierzenia trenera. Wszyscy wiedzą, że mój kontrakt jest ważny do końca czerwca i podjęliśmy już rozmowy w tej kwestii. Nie wykluczam żądnego rozwiązania, nie podjęliśmy jednak jeszcze decyzji. W tej chwili zależy nam na tym, żeby obronić mistrzowski tytuł, co w Lechu nie zdarzyło się od ponad 30 lat – dodał.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa straciła zwycięstwo w 96. minucie!

Opiekun poznańskiej drużyny przyznał również, że każdy kontrakt wymaga uzgodnienia wielu detali, jak możliwość odejścia trenera przed zakończeniem umowy.

- Oczywiście, to są już szczegóły, o których będziemy rozmawiać, gdy już dojdziemy do porozumienia. Myślę, że dla trenera ważne są warunki odejścia, bo przecież inny klub może być gotowy na to, by wykupić go za duże pieniądze – podkreślił.

W niedzielę "Kolejorz" może uczynić kolejny krok w drodze do zdobycia mistrzostwa kraju. Na Bułgarską zawita GKS Katowice, który w czwartek rozegrał heroiczny bój w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Katowiczanie odpadli po rzutach karnych, po dogrywce był remis 4:4. Frederiksen nie wierzy w zmęczenie przeciwnika.

- Dziś dostaję już któryś raz pytanie, czy to, że GKS zagrał 120 minut, może być dla nas handicapem. Uważam, że nie będzie, to nic nie znaczy. Wszystkie zespoły w Ekstraklasie solidnie przygotowują się do sezonu i są gotowe na to, żeby zagrać dwa mecze w ciągu tygodnia. I Katowice też będą gotowe. GKS przeciwko Rakowowi rozegrał znakomite spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. Muszę jednak powiedzieć, że ten zespół ma udany cały sezon, wciąż może powalczyć o awans do europejskich pucharów – skomentował.

Jego zdaniem zespół Rafała Góraka postawi w Poznaniu trudne warunki, bo jak zaznaczył, niemal każdy zespół grający w Poznaniu spręża się na więcej niż 100 procent.

- Czeka nas ciężka walka. Nasi rywale widząc wypełnione trybuny na naszym stadionie, chcą się pokazać z jak najlepszej strony i grają często nawet nie na 100, a na 110 procent. A wiem, że sprzedano bardzo dużo biletów na niedzielny mecz – podkreślił.

Pod znakiem zapytania stoi występ Taofeeka Ismaheela, który doznał urazu barku. Do składu po perypetiach zdrowotnych wraca Filip Jagiełło.

Zainteresowanie pojedynkiem jest bardzo duże. Jak poinformował klub, na dwa dni przed spotkaniem uprawnionych do wejścia na stadion jest ok. 33 tysiące kibiców.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PAP