PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Motor w tym sezonie nie jest w stanie utrzymać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Lublina po 27 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie 9 zwycięstw, 11 remisów i 7 porażek. Przez to znajdują się w środkowej strefie tabeli PKO BP Ekstraklasy z 38 punktami na koncie. Do lidera brakuje im 7 "oczek".

Raków nie może pochwalić się wynikami w ostatnich spotkaniach. Zespół spod Jasnej Góry nie wygrał swoich trzech ostatnich meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. "Medaliki" najpierw przegrały z Górnikiem Zabrze, a następnie zremisowały z Legią Warszawa i Widzewem Łódź.

