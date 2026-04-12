PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Sezon PlusLigi wkracza w decydującą fazę. W walce o tytuł mistrzowski pozostały cztery drużyny. W jednym z półfinałów mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy finały siatkarskiej Tauron Ligi? Daty i godziny meczów

Gospodarzem pierwszego spotkania są "Jurajscy Rycerze". To oni bowiem uplasowali się wyżej w fazie zasadniczej. Podopieczni Michała Winiarskiego zakończyli rundę główną na szczycie tabeli z dorobkiem 61 punktów. Ekipa z Podpromia natomiast uplasowała się na czwartej lokacie z 51 "oczkami" na koncie.

W ćwierćfinałach lepiej poszło Resovii. Drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego w dwóch potyczkach uporała się z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Warta z kolei potrzebowała trzech meczów, by wyeliminować ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle.

Dla Zawiercia i Rzeszowa to już szóste starcie w tym sezonie. Dotychczas bilans bezpośrednich spotkań wynosi 3-2 na korzyść Warty. Ostatnio jednak - 11 lutego w Lidze Mistrzów - górą w trzech setach na własnym terenie byli siatkarze z województwa podkarpackiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

jc, Polsat Sport