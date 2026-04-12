Podział punktów w Krakowie. Cztery gole w meczu Ekstraklasy

Arka przystąpiła do niedzielnego meczu bez swojego podstawowego bramkarza Damiana Węglarza, który doznał kontuzji pleców. Zastąpił go Jędrzej Grobelny. Był to dla niego pierwszy występ w tym sezonie w spotkaniu Ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Wzruszające sceny. Syn Jacka Magiery zadedykował gola zmarłemu tacie [WIDEO]

Z kolei trener Cracovii Luka Elsner miał już do dyspozycji nieobecnych w ostatnim meczu z Górnikiem w Zabrzu obrońców Oskara Wójcika i Maura Perkovica oraz pomocnika Mateusza Klicha. Słoweniec zdecydował się też - po raz pierwszy - wystawić w wyjściowym składzie napastnika Gabriela Charpentiera.

To właśnie Kongijczyk w 24. minucie przeprowadził znakomitą indywidualną akcję, wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem w długi róg zdobył bramkę.

Chwilę później Charpentier świetnie odegrał piłkę do Dijona Kameriego, lecz tym razem Grobelny obronił strzał pomocnika Cracovii.

Arka szybko jednak doprowadziła do remisu. Sebastian Kerk posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne, a tam Oskar Kubiak strzałem głową pokonał Sebastiana Madejskiego.

Za moment mogło być 2:1 dla gospodarzy, Grobelny jednak popisał się znakomitą interwencją po główce Charpentiera.

Napastnik Cracovii, który przez wiele miesięcy zmagał się z różnymi urazami, nie wyszedł już na drugą połowę.

Tymczasem Arka już w pierwszej akcji po przerwie wyszła na prowadzenie. Vladislavs Gutkovskis, stojąc tyłem od bramki, przyjął piłkę w polu karnym, obrócił się i strzałem z 13 metrów nie dał szans Madejskiemu.

Goście jednak nie cieszyli się długo z prowadzenia. Ajdin Hasić dośrodkował z prawego skrzydła wprost na głowę Perkovicia, który nie miał już problemów z oddaniem skutecznego strzału głową.

Obydwa zespoły nie zamierzały zadowolić się remisem. Oskar Wójcik zablokował dwa groźne strzały tuż przed linią bramkową. Z drugiej strony Grobelny okazał się lepszy w sytuacji sam na sam z Hasiciem.

Potem okazji do zdobycia kolejnych bramek nie wykorzystali Gutkovskis i Kubiak oraz w samej końcówce Mateusz Klich. Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem.

Cracovia - Arka Gdynia 2:2 (1:1).

Bramki: Gabriel Charpentier 24, Mauro Perković 53 - Oskar Kubiak 29, Vladislavs Gutkovskis 47

Cracovia: Sebastian Madejski - Dominik Piła, Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Mauro Perković (82. Brahim Traore) - Pau Sans (82. Mateusz Tabisz), Mateusz Klich, Dijon Kameri (62. Maxime Dominguez), Amir Al-Ammari, Ajdin Hasić - Gabriel Charpentier (46. Mateusz Praszelik).

Arka Gdynia: Jędrzej Grobelny - Dominick Zator, Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Oskar Kubiak, Aurelien Nguiamba (73. Luis Perea), Kamil Jakubczyk (83. Michał Rzuchowski), Sebastian Kerk, Dawid Kocyła (62. Patryk Szysz) - Vladislavs Gutkovskis (83. Edu Espiau).

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Amir Al-Ammari.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów 13 087.

PAP