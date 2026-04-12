Polki nie zagrają w Final Four. Porażka w ostatnim meczu

Polki po raz pierwszy w historii wzięły udział w rozgrywkach EHF EURO Cup, czyli turnieju towarzyszącemu eliminacjom do mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą faktu, że Biało-Czerwone już w grudniu będą współgospodyniami turnieju finałowego EHF EURO 2026 Kobiet, dzięki czemu mają zapewniony udział w tej imprezie.

Przed rozpoczęciem starcia z Rumunią nasze reprezentantki wciąż liczyły się w walce o awans do Final Four. Wiedziały, że potrzebują zwycięstwa - im wyższego, tym lepiej.



Spotkanie rozpoczęło się jednak nie po ich myśli. Rumunki szybko wyszły na prowadzenie 5:0, a na swój pierwszy punkt Polki czekały ponad pięć minut. W kolejnych fragmentach meczu gościnie mądrze pilnowały swojej przewagi, nie pozwalając Polkom na rozwinięcie skrzydeł. Najbliżej wyrównania było przy stanie 13:17, ale ostatecznie na przerwę obie drużyny zeszły przy wyniku 15:21.



Początek drugiej połowy wlał nadzieję w serca polskich kibiców. Nasze zawodniczki odrobiły bowiem dwa punkty i pokazały się z dobrej strony. Później jednak Rumunki wróciły do solidnej gry, znów zwiększając przewagę.



Ostatecznie gościnie wygrały 34:38 . To one zajęły tym samym drugie miejsce w tabeli grupy A i awansowały do Final Four EHF EURO Cup.



Polska - Rumunia 34:38 (15:21)

Polska: Płaczek, Wdowiak – Polańska, Gadzina, Noga 2, Kobylińska 3, Rosiak 8, Cygan 4, Balsam 2, Głębocka, Pankowska, Granicka 4, Nosek 1, Michalak 7, Górna 3, Uścinowicz

Rumunia: Curment, Ciuca, Hosu – Burlachenko 1, Elghaoui 3, Stoica 3, Laslo, Bazaliu, Szoke 1, Raicea 4, Boiciuc 6, Ostase 6, Dumitrascu, Seraficeanu 6, Rosu 7, Gogirla 1