Polska - Rumunia. Relacja live i wynik na żywo

Polki po raz pierwszy w historii biorą udział w rozgrywkach EHF EURO Cup, czyli turnieju towarzyszącemu eliminacjom do mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą faktu, że Biało-Czerwone już w grudniu będą współgospodyniami turnieju finałowego EHF EURO 2026 Kobiet, dzięki czemu mają zapewniony udział w tej imprezie.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrali, ale to nie wystarczyło. Liga Mistrzów już bez polskich klubów

Po środowym zwycięstwie na Słowacji (34:21), podopieczne selekcjonera Senstada po pięciu kolejkach wciąż pozostają w grze o awans do turnieju Final4, do którego trafią po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup EHF EURO Cup 2026. Stawka meczu będzie ogromna, a każdy gol może mieć decydujące znaczenie!

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Rumunia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Informacja prasowa/Polski Związek Piłki Ręcznej