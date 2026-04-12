Polskie trio w pierwszym składzie. Porto znów zwycięskie

Trener Francesco Farioli postawił na trzech Polaków w wyjściowym składzie. Duet stoperów stworzyli Jakub Kiwior i Jan Bednarek, a na lewym skrzydle pojawił się Oskar Pietuszewski.

ZOBACZ TAKŻE: Rollercoaster w meczu Interu! Padło siedem goli

Porto szybko objęło prowadzenie. Już w 14. minucie wynik otworzył Pepe, który wykorzystał podanie od Gabriego Veigi. Chwilę później mogło być 2:0, ale po analizie VAR bramka Deniza Gula została anulowana.

Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. W 32. minucie goście zwiększyli swoje prowadzenie za sprawą Xeki, który posłał piłkę do własnej siatki. Wynik 2:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W drugiej części spotkania dłużej trzeba było czekać na gola. W 72. minucie na 3:0 podwyższył Victor Froholdt. Porto nie zdołało jednak dowieźć czystego konta do końca spotkania. W 78. minucie bramkę na 1:3 zdobył Yanis Begraoui.

Pietuszewski przebywał na boisku przez 60 minut. Nie strzelił gola ani nie zaliczył asysty, ale w kilku akcjach zaprezentował swoje umiejętności dryblerskie. Ponadto otrzymał żółtą kartkę za dyskusję z sędzią.

Całe spotkanie rozegrali Bednarek i Kiwior.

Estoril Praia - FC Porto 1:3 (0:2)

Bramki: Yanis Begraoui - Pepe 14, Xeka 32 (gol samobójczy), Victor Froholdt 72

Estoril Praia: Robles - Sanchez, Tsoungui, Bacher, Amaral (Carvalho 71) - Orellana (Lominadze 77), Xeka (Guitane 63), Holsgrove (Pizzi 77), Carvalho - Begraoui, Lacximicant (Marques 71)

FC Porto: Costa - Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi (Moura 70) - Froholdt, Varela, Veiga (Mora 70) - Pepe (Fofana 83), Pietuszewski (Sainz 60), Gul (Moffi 70)