Pożegnanie Jacka Magiery w Cafe Futbol

W piątek 10 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej opublikował druzgocący komunikat - w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera. Jako piłkarz występował w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź, a na koniec kariery krótko w Cracovii. Następnie pracował jako szkoleniowiec. Pod jego batutą piłkarze Legii Warszawa sięgnęli po mistrzostwo Polski, a także świetnie zaprezentowali się w Lidze Mistrzów. Podczas swojej trenerskiej kariery prowadził też Zagłębie Sosnowiec i Śląsk Wrocław. Pracował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a ostatnio był drugim trenerem w sztabie Jana Urbana.

W niedzielnym odcinku "Cafe Futbol" wyemitowany został materiał, w którym Magierę pożegnali jego byli współpracownicy, piłkarze, których prowadził oraz dziennikarze.

- Łza się w oku zakręciła i poleciała po policzku, bo polska piłka straciła naprawdę postać, która wzbudza społeczne zaufanie i która do tej piłki coś wnosiła - powiedział Paweł Gołaszewski, dziennikarz Tygodnika "Piłka Nożna".

- Jacek nie szukał poklasku, czuł się dumny z tego, co osiąga. Zawsze był taki sam, czy prowadził Legię w Lidze Mistrzów, czy był trenerem rezerw Legii Warszawa, czy szkolił Zagłębie Sosnowiec - ocenił Marek Saganowski, były napastnik Legii Warszawa.

- Pamiętam, jak objął Legię Warszawa w trudnym momencie. Napisał piękną historię w Lidze Mistrzów i sięgnął po mistrzostwo Polski. Później kontynuował to w kadrze Polski. Był inspiracją dla młodych ludzi - stwierdził Piotr Kobierecki, były trener grup młodzieżowych Legii Warszawa.

- Trener Magiera spędził w Legii ponad dwadzieścia lat jako piłkarz i trener, ale też jako człowiek. Był niesamowicie pracowity i zaangażowany. To nie jest banalny slogan - trener miał Legię w sercu - rzekł Bartosz Zasławski, rzecznik prasowy Legii Warszawa.

- Rzadko widziałem, żeby się zdenerwował na kogoś czy na coś - zarówno na boisku, jak i poza nim. Był osobą spokojną, wyważoną, skromną i zawsze pomocną - przyznał Tomasz Sokołowski, były pomocnik Legii Warszawa.

- Potrafił rozmawiać z zawodnikami. Czasami piłkarze mieli inne zdanie, ale potrafił ich przekonać, że to, co mówi, jest właściwe i zawsze pomoże - powiedział Stefan Majewski, były obrońca reprezentacji Polski.

- Byłem młodym człowiekiem, kiedy przebijałem się do pierwszej drużyny Legii Warszawa. Trener Magiera wziął mnie pod swoje skrzydła. Nauczył mnie bardzo wiele, nie tylko o podejściu do piłki nożnej, ale też, jakim być człowiekiem. Był człowiekiem sympatycznym, dobrym, uśmiechniętym, często pracującym. Dawał z siebie bardzo dużo, ale nie oczekiwał niczego w zamian - podsumował Jakub Kosecki, były pomocnik Legii Warszawa.



