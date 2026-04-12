Sinner zwycięzcą turnieju w Monte Carlo! Mamy nowego lidera rankingu

Obrońca tytułu znakomicie rozpoczął to spotkanie. Szybko wyszedł na prowadzenie 2:0, jednak nie potrafił wykorzystać przewagi sytuacyjnej. Sinner nie tylko doprowadził do remisu, ale miał również szanse na drugie przełamanie. Nie wykorzystał go jednak. Gra pozostała bardzo wyrównana, a to musiało skończyć się tie-breakiem. W nim minimalnie lepszy okazał się Włoch, który po godzinie i 12 minutach wyszedł na prowadzenie w całym meczu.

Drugi set rozpoczął się spokojniej. Obaj panowie nie pomylili się przy swoich pierwszych serwisach, ale po chwili to ponownie Alcaraz znalazł się na prowadzeniu (3:1). Sinner nie składał jednak broni i 15 minut później to on prowadził 4:3. Z tej sytuacji Hiszpan już się nie wybronił. Rywal przełamał go po raz drugi w tym secie, a chwilę później przy własnym serwisie sięgnął po triumf w całym meczu.

Warto dodać, że rywalizacja toczyła się nie tylko o triumf w turnieju. Stawką finału było także objęcie fotela lidera rankingu ATP. Wiadomo już zatem, że od poniedziałku to Sinner będzie nowym liderem listy.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz 7:6 (7-5), 6:3