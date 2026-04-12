Świetny występ Polaków! Jest zwycięstwo

Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem (Skoda Fabia RS Rally2) wygrali w niedzielę w Hiszpanii Rajd La Llana w kategorii aut Rally2. Był to start przygotowujący aktualnych mistrzów Starego Kontynentu do inauguracji sezonu rajdowych mistrzostw Europy.

Hiszpański rajd składał się z dziesięciu odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 108 km. Polacy triumfowali z przewagą ponad minuty nad drugą załogą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Udane popołudnie Kajetanowicza

 

- Kończymy Rajd La Llana jako najszybsza załoga w kategorii Rally2. To było dla nas bardzo dobre przetarcie przed Rajdem Sierra Morena. Oczywiście oba te rajdy nie są dokładnie takie same, więc nie skupialiśmy się na samych ustawieniach auta, a na dobrym wyczuciu auta i zgraniu. O poranku prezentowaliśmy bardzo mocne tempo, później kontrolowaliśmy sytuację. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądał ten weekend – podkreślił Marczyk, cytowany w komunikacie prasowym.

 

Rajd Sierra Morena zainauguruje 17 kwietnia sezon rajdowych mistrzostw Europy.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Franciszek Haber: W ubiegłym roku mieliśmy 81 medali MŚ i ME, więc nie jesteśmy tacy niszowi
