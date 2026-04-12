UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota. Wyniki i skróty na żywo (WIDEO)

UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota. Wyniki i skróty walk:

Walka wieczoru:

205 lb: Jiri Prochazka (32-5-1) - Carlos Ulberg (13-1)

Karta główna:

205 lb: Azamat Murzakanov (16-0) - Paulo Costa (15-4)

265 lb: Curtis Blaydes (19-5) - Josh Hokit (8-0)

205 lb: Dominick Reyes (15-5) - Johnny Walker (22-9)

145 lb: Cub Swanson (30-14) - Nate Landwehr (18-7)

Karta wstępna:

145 lb: Patricio Pitbull (37-8) - Aaron Pico (13-5)

170 lb: Kevin Holland (29-15) pokonał Randy'ego Browna (20-8) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

155 lb: Mateusz Gamrot (26-4) pokonał Estebana Ribovicsa (15-3) przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie.

115 lb: Tatiana Suarez (12-1) pokonała Lupitę Godinez (14-6) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

Karta przedwstępna:

155 lb: Chris Padilla (18-6) pokonał Marquela Mederosa (11-2) większościową decyzją sędziów (29-27, 29-27, 28-28).

185 lb: Vicente Luque (24-12-1) pokonał Kelvina Gasteluma (20-11) przez poddanie (anakonda) w pierwszej rundzie.

170 lb: Charles Radtke (11-5) pokonał Francisco Prado (12-5) jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 30-26, 30-26).

Gala UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota odbędzie się w nocy z soboty (11 kwietnia) na niedzielę. Początek o godz. 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport