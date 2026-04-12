Nowy mistrz UFC! Nokaut już w pierwszej rundzie

W nocy z soboty na niedzielę w Miami odbyła się gala UFC 327. W Kaseya Center do oktagonu wszedł między innymi Mateusz Gamrot. Polak pokonał Argentyńczyka Estebana Ribovicsa.

W walce wieczoru zmierzyli się z kolei Jiri Prochazka i Carlos Ulberg. Stawką tego pojedynku był pas mistrzowski największej organizacji MMA na świecie w kategorii półciężkiej.

Sam początek starcia był ostrożny w wykonaniu obu zawodników, którzy "badali teren". Jako pierwszy do śmielszych akcji ruszył Prochazka, a Ulberg po jego trafieniach dwukrotnie stracił równowagę.

Czech próbował nie tylko siłowych rozwiązań. Podczas rywalizacji starał się również prowokować Nowozelandczyka, jednak ten był odporny na wszelki "trash talk".

Ulberg natomiast w pierwszych fragmentach nie był skuteczny w swoich działaniach. Zdarzyło się, że sam upadł po tym, jak próbował kopnąć Prochazkę.

Najważniejszy moment miał jednak miejsce po trzech minutach i 40 sekundach zmagań. Nowozelandczyk doszedł do głosu i trafił Prochazkę potężnym lewym sierpowym, a potem dopadł Czecha w parterze. Tam zwieńczył dzieło, a sędzia przerwał walkę. Tym samym pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej powędrował do Nowozelandczyka.

Prochazka - Ulberg. Wynik walki. Kto wygrał?

Carlos Ulberg (14-1) pokonał Jiriego Prochazkę (32-6-1) przez nokaut (lewy sierpowy, ground and pound) w pierwszej rundzie i został nowym mistrzem organizacji UFC w kategorii półciężkiej.

Skrót walki Jiri Prochazka - Carlos Ulberg w załączonym materiale wideo:

jc, Polsat Sport