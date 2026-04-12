Walka do końca, Kajetanowicz na mecie

Rajd Chorwacji, który po rocznej przerwie powrócił do kalendarza mistrzostw świata, stanowił czwartą odsłonę sezonu 2026. Organizatorzy zaserwowali zawodnikom sporo nowości, przenosząc imprezę z Zagrzebia w okolice Rijeki. W harmonogramie pojawiły się nieużywane dotychczas na szczeblu WRC, trudne technicznie odcinki specjalne z ogromną liczbą cięć, powodujących nanoszenie na optymalną linię jazdy dużą ilość brudu.



Finałowy etap rozegrano na drogach prowadzących wybrzeżem Adriatyku, a załogi dwukrotnie musiały się zmierzyć z odcinkami Bribir - Novi Vinodolski (14,17 km) oraz Alan – Senj (14,56 km), co dało łącznie prawie 60 kilometrów jazdy na czas. Przygotowane oesy różniły się charakterystyką od tych, po których ścigano się w trakcie dwóch poprzednich dni. Dominowały bardzo szybkie sekcje, a nawierzchnia była lepszej jakości.



Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka chorwacka runda światowego czempionatu stanowiła powrót do rywalizacji na asfalcie po prawie półtorarocznej przerwie. Jedynym Polakom w stawce zadania nie ułatwiły złapane już na początku rajdu kapcie. Zróżnicowane oesy wymagały niezwykle precyzyjnych ustawień samochodu, a na poszczególnych próbach o układzie całej pierwszej dziesiątki WRC2 Challenger często decydowały pojedyncze sekundy. Do niedzielnej części imprezy duet ORLEN Rally Team przystępował na siódmej pozycji w swojej kategorii. Równa i solidna jazda, zwłaszcza na dwóch ostatnich próbach, pozwoliła na awans na szóste miejsce.



– To nie był łatwy powrót na asfalty po ponad półtorarocznej przerwie, jednocześnie pierwszy start na tej nawierzchni tym samochodem. Na pewno starałem się odnaleźć przy tak mocnej konkurencji i szalenie trudnych odcinkach specjalnych. Trzy przebite opony, droga miejscami szutrowa, więc nie było szans ominąć kamieni. Na pewno jest to dla nas solidna lekcja. Coraz więcej wiem na temat ustawień tego auta, będę starał się to wykorzystać w przyszłości. Nie powiem, że jestem super zadowolony, bo musiałbym was oszukać i skłamać. Natomiast wiem, co zrobić, przynajmniej tak mi się wydaje. Dziękuję całemu zespołowi i oczywiście wszystkim kibicom, którzy przyjechali. Czułem się jak w domu. To jest fantastyczne. Dziękuję wam bardzo, że jesteście na dobre i na złe, bo tak powinni się zachowywać prawdziwi kibice – podsumował swój występ Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.