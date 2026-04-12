Wzruszające sceny. Syn Jacka Magiery zadedykował gola zmarłemu tacie [WIDEO]

Piłka nożna

Jan Magiera, syn zmarłego Jacka Magiery, uczcił pamięć ojca w wyjątkowy sposób. Młody adept piłki nożnej popisał się fantastycznym trafieniem z rzutu wolnego w meczu Śląska Wrocław z Athletikiem Wrocław, po czym zaprezentował wzruszającą celebracją, zadedykowaną tacie.

Portret Jacka Magiery i jego syna klęczącego na boisku.
fot. Cyfrasport, Piotr Kotarski/x.com
W piątek 10 kwietnia polskie środowisko piłkarskie obiegła szokująca informacja. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener seniorskiej reprezentacji, a w przeszłości szkoleniowiec Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Zawsze uśmiechnięty". Piękne słowa reprezentanta Polski o Jacku Magierze

 

W niedzielę na murawę w ramach meczu rozgrywek do lat 12 między Śląskiem Wrocław a Athletikiem Wrocław wybiegł syn zmarłego Magiery, Jan. Młody adept piłki nożnej w 12. minucie spotkania popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego, trafiając prosto w przysłowiowe "okienko".

 

Po zdobyciu gola Jan zaprezentował wyjątkową celebrację. Oddał hołd swojemu zmarłemu tacie.

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JACEK MAGIERA JAN MAGIERA PIŁKA NOŻNA ŚLĄSK WROCŁAW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bośnia i Hercegowina - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 