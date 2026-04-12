Wzruszające sceny. Syn Jacka Magiery zadedykował gola zmarłemu tacie [WIDEO]

W piątek 10 kwietnia polskie środowisko piłkarskie obiegła szokująca informacja. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener seniorskiej reprezentacji, a w przeszłości szkoleniowiec Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.

W niedzielę na murawę w ramach meczu rozgrywek do lat 12 między Śląskiem Wrocław a Athletikiem Wrocław wybiegł syn zmarłego Magiery, Jan. Młody adept piłki nożnej w 12. minucie spotkania popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego, trafiając prosto w przysłowiowe "okienko".

Po zdobyciu gola Jan zaprezentował wyjątkową celebrację. Oddał hołd swojemu zmarłemu tacie.

Jan Magiera strzela piękną bramkę z rzutu wolnego w 12. minucie meczu WKS Śląsk Wrocław – Athletic Wrocław U-12 w rozgrywkach D2.



Gol z dedykacją dla Tatusia Jacka Magiery 🕊️💔⚽ #niedziela #wrocław pic.twitter.com/xJu4r4P8Fv — Piotr Kotarski (@KotarPiotr) April 12, 2026

jc, Polsat Sport