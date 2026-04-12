Wzruszające sceny. Syn Jacka Magiery zadedykował gola zmarłemu tacie [WIDEO]
Jan Magiera, syn zmarłego Jacka Magiery, uczcił pamięć ojca w wyjątkowy sposób. Młody adept piłki nożnej popisał się fantastycznym trafieniem z rzutu wolnego w meczu Śląska Wrocław z Athletikiem Wrocław, po czym zaprezentował wzruszającą celebracją, zadedykowaną tacie.
W piątek 10 kwietnia polskie środowisko piłkarskie obiegła szokująca informacja. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener seniorskiej reprezentacji, a w przeszłości szkoleniowiec Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.
W niedzielę na murawę w ramach meczu rozgrywek do lat 12 między Śląskiem Wrocław a Athletikiem Wrocław wybiegł syn zmarłego Magiery, Jan. Młody adept piłki nożnej w 12. minucie spotkania popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego, trafiając prosto w przysłowiowe "okienko".
Po zdobyciu gola Jan zaprezentował wyjątkową celebrację. Oddał hołd swojemu zmarłemu tacie.
