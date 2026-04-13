Ameryka w żałobie. Nie żyje legenda

Zmarł Phil Garner. Legenda baseballa odeszła w wieku 76 lat. Powodem śmierci był rak trzustki.

"Phil nigdy nie stracił swojej charakterystycznej energii do życia" - napisał w oświadczeniu syn zmarłego, Ty. Garner odszedł w wieku 76 lat po walce z rakiem trzustki.

 

"Scrap-Iron", bo taki nosił przydomek, przez 16 lat rywalizował w najlepszej lidze baseballa na świecie. Mowa oczywiście o MLB. Reprezentował takie zespoły, jak Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Houston Astros, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants. Z ekipą z Pittsburgha w 1979 roku sięgnął po tytuł mistrzowski World Series. Trzykrotnie wystąpił także w Meczu Gwiazd MLB.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej Garner został menadżerem. Prowadził Milwaukee Brewers, Detroit Tigers oraz Houston Astros.


W 2002 natomiast został wprowadzony do Tennessee Sports Hall of Fame. Siedem lat później Uniwersytet Tennessee zastrzegł jego numer - 18.

