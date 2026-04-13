Rywalizacja siatkarek Chemika i Pałacu rozstrzygnięta! Cztery sety w rewanżu

Siatkarki Lotto Chemika już w pierwszych akcjach wypracowały sobie solidną zaliczkę (6:1). Takie otwarcie było zwiastunem dominacji policzanek w tym secie. Pewnie punktowały rywalki, a w pewnym momencie, po ataku Weroniki Gierszewskiej różnica doszła do dziesięciu oczek. Punktowy blok dał gospodyniom piłkę setową (24:12), a w ostatniej akcji Wiktoria Przybyło obiła blok rywalek (25:14).





Drużyna z Bydgoszczy przebudziła się na początku drugiej partii i uzyskała przewagę (3:7). Policzanki złapały kontakt (9:10), wyrównały (13:13), ale później trzy krótkie punktowe serie dały wyraźną przewagę ekipie Metalkas Pałacu (13:16, 14:20, 15:23). Przyjezdne grały skutecznie, ich mocną bronią był blok, a wygraną w tym secie przypieczętowała przestrzelona zagrywka rywalek (17:25).

W trzecim secie wyrównaną grę obserwowaliśmy jedynie w początkowych fragmentach. Później bydgoszczanki odskoczyły na cztery oczka (8:12) i jeszcze powiększyły przewagę przy zagrywkach Julii Sobalskiej (10:19). Siatkarki Pałac ugrały skutecznie, nadal dobrze prezentując się w bloku. Przebicie Emilii Pinczewskiej zakończyło tę jednostronną część meczu (13:25).

Siatkarki Pałacu nie zwalniały tempa w kolejnej partii. Miały przewagę od początku (4:7, 6:10), przetrwały krótki zryw policzanek w środkowej części seta (12:14) i odpowiedziały punktową serią (12:18). Gospodynie próbowały jeszcze gonić wynik, ale bydgoszczanki dowiozły korzystny wynik do końca. Victoria Foucher wywalczyła piłkę meczową (20:24), a dwie akcje później zakończyła mecz atakiem blok-aut (21:25).

Najwięcej punktów: Weronika Gierszewska (15) - Chemik; Victoria Foucher (15), Marta Pol (15), Gabriela Dębowska (11) - Pałac. MVP: Marta Pol (13/21 = 62% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Lotto Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz 1:3 (25:14, 17:25, 13:25, 21:25)

Chemik: Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Matylda Grabowska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Julia Hewelt, Eliza Ropela-Puzdrowska. Trener: Dawid Michor.

Pałac: Marta Łyczakowska, Emilia Pinczewska, Marta Pol, Victoria Foucher, Monika Jagła, Gabriela Dębowska – Oliwia Ziółkowska (libero) oraz Julia Sobalska, Monika Głodzińska. Trener: Dominik Żukowski.

Pierwszy mecz - 2:3. Metalkas Pałac Bydgoszcz zajął siódme miejsce w końcowej klasyfikacji Tauron Ligi 2026.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI