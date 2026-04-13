Gdzie obejrzeć rewanżowe mecze ćwierćfinałów Ligi Europy? Plan transmisji
Czwartek 16 kwietnia to czas rewanżowych spotkań w ćwierćfinale Ligi Europy. Kto awansuje do najlepszej czwórki rozgrywek? Ilu polskich piłkarzy pozostanie w grze o to trofeum? Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan transmisji.
W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze mecze 1/4 finału, w których emocji oraz polskich akcentów nie brakowało. Teraz nadszedł czas rewanżów z udziałem dwóch angielskich, hiszpańskich oraz portugalskich drużyn oraz po jednej z Niemiec i Włoch.
Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Celty Vigo i SC Freiburg. Zespół z Bundesligi wygrał u siebie aż 3:0 i jest bardzo blisko awansu do półfinału. Hiszpanie potrafili jednak w poprzedniej rundzie pokonać u siebie Olympique Lyon 2:0, więc nie są na straconej pozycji.
W sesji wieczornej Nottingham Forest zmierzy się z FC Porto. W barwach gości nie powinno zabraknąć Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. W kadrze na pewno nie będzie Oskara Pietuszewskiego, który nie został zgłoszony do rozgrywek. "Smoki" nieoczekiwanie tylko zremisowały u siebie 1:1, więc awans jest sprawą otwartą. Zapowiadają się olbrzymie emocje.
Na dokładkę mamy jeszcze dwa inne spotkania, które odbędą się w Hiszpanii oraz Anglii. Real Betis podejmie SC Braga. Tutaj również niewiele wiadomo po pierwszej konfrontacji, która zakończyła się remisem 1:1. Z kolei Aston Villa z Mattym Cashem powalczy z Bolonią, w której bramkarzem jest Łukasz Skorupski. Piłkarze z Brimingham wygrali na wyjeździe 3:1 i są murowanym faworytem do awansu.
Plan transmisji meczów rewanżowych w ćwierćfinale Ligi Europy:
Celta Vigo - SC Freiburg godz. 18:35 (Polsat Sport Premium 2)
Studio Ligi Europy godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)
Nottingham Forest - FC Porto godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)
Aston Villa - Bolonia godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)
Real Betis - SC Braga godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)
Wszystkie mecze również do obejrzenia na Polsat Box Go.