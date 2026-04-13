Gdzie obejrzeć rewanżowe mecze ćwierćfinałów Ligi Konferencji? Plan transmisji

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze mecze 1/4 finału, w których emocji oraz polskich akcentów nie brakowało. Teraz nadszedł czas rewanżów z udziałem drużyn z Holandii, Ukrainy, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Anglii, Francji oraz Niemiec, co pokazuje skalę różnorodności tych rozgrywek.

Jako pierwsi na murawie zaprezentują się piłkarze AZ Alkmaar i Szachtara Donieck. Utytułowana drużyna z Ukrainy jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Konferencji, co udowodniła w pierwszym meczu, wygrywając aż 3:0. Tamto spotkanie odbyło się na stadionie Wisły w Krakowie. Wydaje się, że w rewanżu pogromca Lecha Poznań z poprzedniej rundy powinien dopełnić formalności.

W sesji wieczornej dojdzie do potyczki innych kandydatów do triumfu w całych rozgrywkach. Fiorentina, która wcześniej wyeliminowała Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa, podejmie Crystal Palace. W pierwszym starciu przedstawiciel Premier League wygrał aż 3:0, więc o odrobienie strat będzie szalenie trudno.

Podobnie sytuacja wygląda w parze AEK Ateny - Rayo Vallecano. Grecy zawiedli w Hiszpanii i ulegli 0:3. Faworyt do awansu jest tylko jeden. Niewykluczone, że najciekawiej będzie we Francji, gdzie Strasbourg zmierzy się z FSV Mainz. W przeciwieństwie do pozostałych meczów, gospodarze mają do odrobienia "tylko" dwa gole. W obu drużynach znajduje się Polak. Po stronie miejscowych to Max Oyedele, natomiast w ekipie gości Kacper Potulski, co oznacza, że będziemy mieć jednego rodaka w półfinale.

Plan transmisji meczów rewanżowych w ćwierćfinale Ligi Konferencji:

AZ Alkmaar - Szachtar Donieck godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

Fiorentina - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

RC Strasbourg - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

AEK Ateny - Rayo Vallecano godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)

Wszystkie mecze również do obejrzenia na Polsat Box Go.

