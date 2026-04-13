Kiedy Tomasz Fornal zakończy karierę? Siatkarz wszystko zdradził

Fornal od kilku lat stanowi o sile reprezentacji Polski, będąc jednym z liderów kadry oraz gwiazdą rozgrywek klubowych. Lista sukcesów 28-latka, mimo wciąż młodego wieku, jest imponująca. Sam zainteresowany przekazał, ile jeszcze chciałby kontynuować swoją karierę.

- Gdzie widzę siebie za 10 lat? Chyba będę jeszcze grał w siatkówkę. Czuję się na tyle dobrze fizycznie, że jak będę miał 38 lat, to będę jeszcze chciał grać. Taką barierą, do jakiej chciałbym grać to jest 40 lat. A potem to już zobaczymy. Ja naprawdę uwielbiam ten sport, te emocje, uwielbiam chodzić na treningi. Po prostu to kocham. Pewnie stabilność finansową i bezpieczeństwo uzyskam trochę szybciej. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy sportowcy mogą robić dużo rzeczy dla kasy i odcinać kupony. Ja to będę robił po prostu dla sportu. Jeżeli mój organizm powie mi "wystarczy", to nie będę tego forsował - powiedział na swoim kanale na YouTube.

Fornal został również zapytany, jak długo planuje grać w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2018 roku.

- Marzy mi się zakończenie kariery reprezentacyjnej po igrzyskach olimpijskich w Brisbane (w 2032 roku - przyp. red.) - przyznał.

Przyjmujący zaczął karierę seniorską w Cerrad Czarnych Radom, w których grał w latach 2016-2019. Następnie przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla, z którego odszedł w 2025 roku i zasilił szeregi Ziraatu Ankara. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski, dwukrotnie po Superpuchar i raz po Puchar Polski. Do tego należy dodać brąz i dwa srebrne medale Ligi Mistrzów, a także Superpuchar i Puchar Turcji. Z reprezentacją dwukrotnie wygrał Ligę Narodów, sięgnął po mistrzostwo Europy oraz srebro i brąz mistrzostw świata. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczył srebro.

Polsat Sport