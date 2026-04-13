Najlepszy mecz Sochana! 12 punktów reprezentanta Polski

Sochan, który w lutym zasilił nowojorską ekipę po rozwiązaniu kontraktu z San Antonio Spurs, rozegrał najlepsze spotkanie w nowym zespole. Spędził na boisku 20 minut, najwięcej od kiedy jest graczem Knicks, a do 12 punktów dołożył sześć zbiórek i pięć asyst. Trafił dwa z trzech rzutów z gry, dwa z sześciu za trzy punkty i dwa z dwóch wolnych. Popełnił też cztery faule.

Nowojorczycy, pewni trzeciego miejsca w Konferencji Wschodniej po fazie zasadniczej, nie mieli już w niedzielę o co grać, więc większość podstawowych zawodników spędziła mecz na ławce. Wobec ich nieobecności na boisku, najlepszym graczem Knicks był Miles McBride - 21 pkt.

Hornets mieli natomiast o co walczyć, bowiem wygrana pozwoliła im przypieczętować miejsce w play in. Do zwycięstwa poprowadziło drużynę trio LaMelo Ball - Brandon Miller - Coby White, wszyscy zdobyli po 19 punktów.

Po rozstrzygnięciu fazy zasadniczej sześć najlepszych drużyn z każdej konferencji zakwalifikowało się bezpośrednio do play off. Zespoły z miejsc od siódmego do 10. wezmą udział w turniejach play in o miejsce w najważniejszej rozgrywce sezonu.

Najlepszym zespołem na Zachodzie i w całej lidze z bilansem 64-18 okazali się broniący tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder, którzy na zakończenie fazy zasadniczej przegrali u siebie z Phoenix Suns 103:135. Konferencję Wschodnią wygrali natomiast Detroit Pistons (60-22). W ostatnim meczu pokonali na wyjeździe Indiana Pacers 133:121.

Fazę zasadniczą jako najgorsza drużyna w lidze zakończyli koszykarze Washington Wizards z bilansem 17-65. W niedzielę przegrali na wyjeździe z Cleveland Cavaliers 117-130. To ich 10. porażka z rzędu.

W pierwszych meczach fazy play in zmierzą się Philadelphia 76ers z Orlando Magic i Charlotte Hornets z Miami Heat na Wschodzie, a na Zachodzie Phoenix Suns powalczą z Portland Trail Blazers, natomiast Los Angeles Clippers z Golden State Warriors.