Nie żyje 20-letni piłkarz. Został postrzelony w głowę

Do tragedii doszło po niedzielnym meczu FC Samartex - Berekum Chelsea w ghańskiej Premier League, wygranym przez gospodarzy 1:0. Podczas powrotu do swojego miasta piłkarze z Berekum zostali zaatakowani przez uzbrojony gang zamachowców. Sprawcy otworzyli w kierunku zawodników ogień. Jedną z ofiar ataku był Dominic Frimpong. Mężczyzna prawdopodobnie został postrzelony w głowę.

ZOBACZ TAKŻE: Jacek Magiera nie żyje. Zbigniew Boniek żegna trenera. "Żywiłem do niego największy szacunek"

W napadzie szkody poniosło również kilku innych piłkarzy. Głos w sprawie całego zdarzenia zabrała m.in. Federacja Premier League w Ghanie.

"Ghańska Premier League z głębokim szokiem i smutkiem przyjęła tragiczną wiadomość o śmierci Dominica Frimponga, zawodnika klubu piłkarskiego Berekum Chelsea. Ten tragiczny incydent to ogromna strata nie tylko dla Berekum Chelsea, ale także dla całej ghańskiej piłki nożnej. Dominic był obiecującym młodym talentem, którego poświęcenie i pasja do gry ucieleśniały ducha naszej ligi.



GFA pozostaje w stałym kontakcie z klubem i odpowiednimi władzami, w tym z państwową policją, w związku z trwającym dochodzeniem w sprawie okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia sprawiedliwości. Ponadto GFA zaangażuje się w prace nad przeglądem i wzmocnieniem ustaleń dotyczących bezpieczeństwa dla klubów podróżujących na rozgrywki krajowe, aby zapobiec podobnym tragicznym zdarzeniom w przyszłości" - napisano w komunikacie.

Frimpong był piłkarzem Aduana FC, ale w styczniu został wypożyczony do Berekum Chelsea. Wystąpił w 13 meczach tej drużyny i zdobył dla niej dwie bramki.

KP, Polsat Sport