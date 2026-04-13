Gdzie obejrzeć mecz Nottingham Forest - FC Porto w Lidze Europy?

Czas na najważniejsze spotkania Ligi Europy. W czwartek FC Porto, z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w kadrze, zmierzy się z Nottingham Forest w ramach rewanżowego starcia w ćwierćfinale Ligi Europy.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w zeszłym tygodniu na Estadio do Dragao, padł remis 1:1. W 11. minucie dla Porto trafił William Gomes, natomiast 120 sekund później golem samobójczym wynik ustalił Martim Fernandes. Na murawie oglądaliśmy tylko jednego Polaka - Bednarka.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, "Smoki" w ostatniej kolejce pokonały na wyjeździe 3:1 Estoril. Tym samym podopieczni Francesco Fariolego mają są na szczycie tabeli z dorobkiem 76 punktów i przewagą pięciu nad drugim Sportingiem. Przeciwnik z Lizbony ma jednak mecz mniej na swoim koncie.

Angielska ekipa walczy natomiast o utrzymanie w Premier League. Poprzednio na własnym terenie zremisowała 1:1 z Aston Villą. Ekipa prowadzona przez Vitora Pereirę plasuje się na 16. lokacie z 33 "oczkami".

Oprócz Bednarka i Kiwiora, zawodnikiem Porto jest także Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy nie został jednak zgłoszony do europejskich pucharów.

Transmisja meczu Nottingham Forest - FC Porto w czwartek 16 kwietnia w Polsat Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

