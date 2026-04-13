Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów?

Zarówno Indykpol AZS Olsztyn, jak i PGE Giek Skra Bełchatów przegrały swoje ćwierćfinałowe starcia fazy play-off 0:2. Olsztynianie ulegli Asseco Resovii Rzeszów, natomiast siatkarze z Bełchatowa musieli uznać wyższość Bogdanki LUK Lublin.

Walka o piąte miejsce będzie dla Skry okazją do rewanżu. W sezonie zasadniczym Bełchatowianie dwukrotnie ulegli bowiem rywalom: najpierw po tie-breaku u siebie, a później, w Hali Urania, 1:3.

Przypomnijmy, że rywalizacja o piąte miejsce toczy się do dwóch zwycięstw.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

