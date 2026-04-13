Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów?

PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online
Indykpol AZS Olsztyn podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów w walce o piąte miejsce w PlusLidze. Kto lepiej rozpocznie tę rywalizację? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Zarówno Indykpol AZS Olsztyn, jak i PGE Giek Skra Bełchatów przegrały swoje ćwierćfinałowe starcia fazy play-off 0:2. Olsztynianie ulegli Asseco Resovii Rzeszów, natomiast siatkarze z Bełchatowa musieli uznać wyższość Bogdanki LUK Lublin.
Walka o piąte miejsce będzie dla Skry okazją do rewanżu. W sezonie zasadniczym Bełchatowianie dwukrotnie ulegli bowiem rywalom: najpierw po tie-breaku u siebie, a później, w Hali Urania, 1:3.
Przypomnijmy, że rywalizacja o piąte miejsce toczy się do dwóch zwycięstw.
Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.