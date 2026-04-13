Sezon PlusLigi wkracza w decydującą fazę. W walce o tytuł mistrzowski pozostały cztery drużyny. W jednym z półfinałów zmierzą się PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych.

Gospodarzami pierwszego meczu są Warszawianie. To oni uplasowali się wyżej w fazie zasadniczej.



Bogdanka w swojej serii ćwierćfinałowej ograła Skrę Bełchatów 2:0. Z kolei Projekt o awans do półfinału walczył w trzecim spotkaniu serii z Jastrzębskim Węglem. Przed własną publicznością wygrał w trzech partiach.



Początek o godzinie 20:00.