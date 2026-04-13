Polsat SiatCast - 14.04. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. We wtorek 14 kwietnia gościem prowadzących będzie trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski Gdzie oglądać program Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.
Prowadzący program Marek Magiera i Jakub Bednaruk porozmawiają na temat sytuacji w PlusLidze, TAURON Lidze oraz Lidze Mistrzów.
Gościem programu będzie szkoleniowiec Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski.
Transmisja programu we wtorek 14 kwietnia od 9.00 w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Program będzie również dostępny na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.