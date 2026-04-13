Polska mistrzyni świata w nowym klubie! "Długo wyczekiwany moment"

O odejściu 27-latki ze Startu Nowy Sącz i dołączeniu do UKS KKK poinformował klub ze stolicy Małopolski.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy u progu sezonu. "Najwyższa forma ma nadejść na MŚ"

"Nadszedł długo wyczekiwany moment! Do naszego klubu dołącza Klaudia Zwolińska - podwójna mistrzyni świata, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich oraz najlepsza zawodniczka polskiego kajakarstwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy, że taka zawodniczka będzie reprezentować barwy UKS KKK. Wierzymy, że wspólnie osiągniemy kolejne wielkie sukcesy" - poinformowano w specjalnym komunikacie.

Zwolińska przebiła się do świadomości kibiców w 2024 roku, kiedy sięgnęła po srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w konkurencji slalomu K-1. W poprzednim roku zdobyła za to dwa złote i jeden brązowy medal podczas mistrzostw świata.

Co więcej, kajakarka górska zwyciężyła plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2025 roku i wyprzedziła m.in. Igę Świątek, Wilfredo Leona, Bartosza Zmarzlika, Roberta Kubicę, Marię Żodzik czy Roberta Lewandowskiego.

