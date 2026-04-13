Rekord Polski w Brazylii! Do medalu MŚ jednak zabrakło

World Athletics powierzając organizację drużynowych mistrzostw świata w chodzie sportowym stolicy Brazylii, niejako skazało zawodników na rywalizację w trudnych warunkach klimatycznych. Brasilia położona jest na poziomie znacznie przekraczającym 1000 metrów nad poziomem morza, codzienności towarzyszy wysoka wilgotność powietrza. Te warunki w naturalny sposób premiowały zawodników z krajów położonych w podobnym klimacie, takich jak Meksyk czy Peru.

W tych niełatwych okolicznościach z dobrej strony zaprezentowała się Katarzyna Zdziebło. Zawodniczka wybrana w przededniu startu kapitanem polskiej ekipy występ na trasie półmaratonu zaczęła z tyłu stawki. Z każdym kolejnym kilometrem zyskiwała jednak i wyprzedzała kolejne zawodniczki. Ostatecznie finiszowała 17., a czasem 1:40,16 poprawiła zeszłoroczny rekord Polski Magdaleny Żelaznej. Wygrała znakomita Peruwianka Kimberly García (1:35,00).

- Trzeba podkreślić, że miejsca wszystkich naszych zawodników nie odpowiadają obecnej dyspozycji. Marsz kobiet rozgrywano w pełnym słońcu, warunku pogodowe naprawdę nie były sprzyjające. Kasia zajęła siedemnaste miejsce, ale warto dodać, że była dziewiątą Europejką na mecie - donosi z Brazylii koordynator chodu sportowego w Polskim Związku Lekkiej Atletyki Grzegorz Sudoł.

W rywalizacji panów w półmaratonie 24. był Maher Ben Hlima (1:31,24), a 43. miejsce zajął Mateusz Nowak (1:35,49).

- Maher poszedł bardzo równo, ale trochę zabrakło do czołówki. Cieszy natomiast rekord życiowy. Mateusz miał trzy ostrzeżenia od sędziów i tuż przed metą musiał odbyć dwuminiową karę, co przełożyło się na ostateczny wynik - dodaje Sudoł.

Dobrze spisali się w Ameryce Południowej nasi juniorzy. Młodzi polscy chodziarze wystartowali na dystansie 10 kilometrów. 11. lokatę zajęła Aleksandra Zebrowska (49:11), a 23. był Przemysław Jasiński (44:52).

- Juniorzy przyjechali tutaj po naukę i spisali się naprawdę obiecująco. Ola była piątą Europejką na mecie. To dobry prognostyk przed sezonem letnim - kończy Sudoł.

Najwięcej medali - osiem - zdobyli w Brazylii reprezentanci Włoch. Historyczny srebrny krążek w chodzie półmaratońskim wywalczył Misgana Wakuma z Etiopii. W klasyfikacji medalowej triumfowały Chiny, które za dwa lata będą gospodarzem kolejnej edycji drużynowych mistrzostw świata chodziarzy. Zawody w Hefei odbędą się 9 kwietnia 2028.

informacja prasowa