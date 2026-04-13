Rosjanin ukarany za swój wybryk w Monte Carlo! Będzie musiał słono zapłacić

Miedwiediew wpadł w szał na początku drugiego seta środowego meczu. Po przegraniu kolejnego gema cisnął rakietą o kort, później pastwił się nad nią jeszcze kilkadziesiąt sekund, zanim zniszczoną wrzucił do śmietnika.

To nie pierwsza kara wymierzona przez organizację ATP 10. obecnie w rankingu Miedwiediewowi. Podczas ubiegłorocznych wielkoszlemowych Australian Open i US Open za nieodpowiednie zachowanie musiał zapłacić - odpowiednio - 76 000 i 42 500 dolarów.

Ostatnia grzywna nie będzie bardzo dotkliwa dla Rosjanina, bowiem za występ w Monte Carlo zarobił 50 000 dolarów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, PAP