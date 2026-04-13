Siatkarskie złoto dla Zawiercia! Zwycięstwo bez straty seta

W dniach 9-12 kwietnia w Łodzi rozegrano turniej finałowy mistrzostw Polski młodziczek w siatkówce. Wystartowało osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy - MKS Dwójka Zawiercie, JKS SMS Jastrzębie, KS Gdyńska Akademia Siatkówki, UKS Chemik SMS Olsztyn (grupa I), PGE SMS Solna Wieliczka, KS Metro Warszawa, Wataha Lubin, ŁKS AZS UMED Łódź (grupa II).

Złoty medal wywalczyły siatkarki MKS Dwójka Zawiercie, które przebrnęły przez turniej bez porażki, a w pięciu meczach nie straciły nawet seta. W fazie grupowej pokonały UKS Chemik SMS Olsztyn 2:0, JKS SMS Jastrzębie 2:0 i KS Gdyńska Akademia Siatkówki 2:0. W półfinale ograły drużynę ŁKS AZS UMED Łódź 2:0, a w wielkim finale znów zmierzyły się z jastrzębiankami i znów wygrały 2:0. Po brązowy medal sięgnęły zawodniczki PGE SMS Solna Wieliczka, wygrywając z ŁKS AZS UMED Łódź 2:1.

Decydujące mecze MP młodziczek 2026 w siatkówce:

ŁKS AZS UMED Łódź – PGE SMS Solna Wieliczka 1:2 (22:25, 25:13, 11:15) /mecz o 3. miejsce

MKS Dwójka Zawiercie – JKS SMS Jastrzębie 2:0 (25:16, 25:20) /finał

Nagrody indywidualne mistrzostw Polski młodziczek 2026 w siatkówce:

MVP: Lena Chudzicka (MKS Dwójka Zawiercie)

najlepsza atakująca: Zuzanna Trepka (MKS Dwójka Zawiercie)

najlepsza środkowa: Hanna Jurasz (PGE SMS Solna Wieliczka)

najlepsza rozgrywająca: Maja Rok (MKS Dwójka Zawiercie)

najlepsza przyjmująca: Gabriela Pieprzyca (JKS SMS Jastrzębie)

najlepsza libero: Liwia Szczepankiewicz (JKS SMS Jastrzębie)

Końcowa klasyfikacja mistrzostw Polski młodziczek 2026:

1. MKS Dwójka Zawiercie

2. JKS SMS Jastrzębie

3. PGE SMS Solna Wieliczka

4. ŁKS AZS UMED Łódź

5. KS Gdyńska Akademia Siatkówki

6. Wataha Lubin

7. KS Metro Warszawa

8. UKS Chemik SMS Olsztyn.

RM, Polsat Sport, PZPS