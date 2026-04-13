Siedmiokrotna mistrzyni olimpijska rozpoczyna karierę w... gastronomii. To legenda sportu

Wystrój obiektu nawiązuje oczywiście do rywalizacji sportowej: telebimy, fotografie filigranowej Amerykanki z aren olimpijskich oraz trójwymiarowe grafiki 3D o tematyce sportowej autorstwa teksańskiej projektantki Jody Dodson. Wszystko uzupełniają złote akcenty, nawiązujące stylistyką do kostiumów gimnastycznych Biles.

- Niezależnie od tego, czy jesteś fanem gimnastyki, futbolu, czy jakiegokolwiek innego sportu, czy po prostu masz ochotę na coś pysznego przed lub po locie, chcę cię gorąco powitać w "Taste of Gold", tak samo gorąco, jak zostałam przyjęta przez kibiców w trakcie swojej kariery - napisała w oficjalnym komunikacie 29-letnia gimnastyczka.

Specjalnością kawiarnio-restauracji mają być potrawy z kurczaków, steki, krewetki i warzywa.

Na igrzyska Paryż 2024 Biles powróciła w wielkim stylu, po kłopotach mentalnych w Tokio (2021), gdzie wywalczyła srebro i brąz, ale wycofała się z dalszej rywalizacji ze względu na blokadę psychiczną. W stolicy Francji zdobyła trzy złote i jeden srebrny medal - triumfowała w skoku, wieloboju indywidualnym i drużynowym, a w ćwiczeniach wolnych przegrała jedynie z Brazylijką Rebeką Andrade. Jej olimpijski dorobek medalowy to w sumie siedem złotych oraz po dwa srebrne i brązowe krążki.

Gwiazda Biles rozbłysła w 2016 roku w Rio de Janeiro, gdy jako nastolatka zdobyła pięć medali, w tym cztery złote. W tylu konkurencjach w jednych igrzyskach triumfowały przed nią jedynie Rosjanka Larysa Łatynina (1956), Węgierka Agnes Keleti (1956), Czeszka Vera Caslavska (1968) i Rumunka Ekaterina Szabo (1984).

jc, PAP