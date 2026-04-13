Słynny siatkarz pożegnał się z PlusLigą! Dekada gry i wielkie sukcesy

David Smith (rocznik 1985) to amerykański siatkarz, który gra na pozycji środkowego. Występował w kilku polskich klubach: Cerrad Czarni Radom (2016-17), Aluron Virtu Warta Zawiercie (2017-18), Asseco Resovia (2018-19), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2019-25), a ostatnio Ślepsk Malow Suwałki (2025-26).

Największe sukcesy odniósł w barwach ZAKSY. Wywalczył z kędzierzyńskim klubem trzy triumfy w Lidze Mistrzów (2021, 2022, 2023), mistrzostwo (2022) oraz dwa wicemistrzostwa Polski (2021, 2023), trzy krajowe Puchary i trzy Superpuchary.

Przez dziesięć sezonów w PlusLidze zagrał łącznie w 251 meczach. Wywalczył w nich 1860 punktów. Jego rekord to 22 punkty w barwach ekipy z Zawiercia w wyjazdowym meczu z Indykpolem AZS Olsztyn w lutym 2018 roku. Został wybrany najlepszym obcokrajowcem sezonu 2022/23 w PlusLidze.

"Dziesięć lat temu przybyłem do PlusLigi szukając nowego wyzwania i miejsca, w którym mógłbym nadal doskonalić swoją grę. Moim celem było kolejny czteroletni cykl olimpijski. Nigdy nie przypuszczałem, że stanie się moim siatkarskim domem na następną dekadę i zapewni mi więcej możliwości i doświadczeń, niż mogłam sobie wyobrazić. Nadszedł czas na pożegnanie. I podziękowania" – napisał Smith w mediach społecznościowych. Siatkarz podziękował za te lata kolegom, trenerom, klubom, przeciwnikom oraz kibicom.