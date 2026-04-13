DevelopRes Rzeszów wygrał fazę zasadniczą Tauron Ligi. W ćwierćfinale wyeliminował Metalkas Pałac Bydgoszcz, wygrywając 2–0 (3:0, 3:0), a w półfinale pokonał BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 2–1 (3:0, 2:3, 3:1).

PGE Budowlani Łódź w tabeli fazy zasadniczej zajęli drugie miejsce. Łódzkie siatkarki pokonały w 1/4 finału Lotto Chemika Police 2–0 (3:2, 3:2), a awans do finału zapewniły sobie w meczach z UNI Opole, wygrywając 2–0 (3:0, 3:2).

W fazie zasadniczej siatkarki Budowlanych wygrały u siebie z Developresem 3:2 (3. kolejka, 24 października). W Rzeszowie lepszy był DevelopRes, wygrywając 3:1 (14. kolejka, 18 stycznia). Obie drużyny zmierzyły się ze sobą 7 lutego w półfinale Tauron Pucharu Polski, wówczas 3:1 wygrała ekipa Budowlanych, która dzień później wywalczyła to trofeum.

Siatkarki Developresu bronią tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2025 roku. Po raz szósty z rzędu awansowały do finału. Rzeszowianki poza jednym złotym medalem mają też w dorobku pięć srebrnych i dwa brązowe krążki mistrzostw Polski. Siatkarki Budowlanych zagrają w finale po raz trzeci, w latach 2017 i 2019 wywalczyły srebrne medale, mają też w dorobku trzy brązowe krążki.

Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli DevelopRes.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Finały Tauron Ligi 2026 - plan transmisji:

2026-04-15: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-19: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 14.35; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-22: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-26: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie)

2026-04-28: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie).

