Tauron Liga. Gdzie oglądać mecze o trzecie miejsce? Transmisje TV i stream online

UNI Opole to rewelacja obecnego sezonu Tauron Ligi, która zajęła trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej. Siatkarki z Opola w ćwierćfinale wyeliminowały ITA Tools Stal Mielec, wygrywając 2–1 (1:3, 3:1, 3:2), a w 1/2 finału przegrały z PGE Budowlanymi Łódź 0–2 (0:3, 2:3).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała uplasowała się na czwartym miejscu po zasadniczej części rozgrywek. W 1/4 finału pokonał ŁKS Commercecon Łódź 2–0 (3:1, 3:0), a w półfinale uległ Developresowi Rzeszów 1–2 (0:3, 3:2, 1:3).

Dla drużyny z Opola awans do czołowej czwórki Tauron Ligi jest historycznym sukcesem. BKS to multimedalista mistrzostw Polski, ma w dorobku osiem złotych, pięć srebrnych oraz sześć brązowych krążków. Po raz ostatni bielszczanki stały na podium w 2024 roku, gdy wywalczyły brązowy medal.

Rywalizacja o brązowy medal toczyć się będzie do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli UNI Opole.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź szczegółowy plan transmisji meczów o trzecie miejsce.

Mecze o trzecie miejsce Tauron Ligi 2026 - plan transmisji:

2026-04-15: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-18: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-21: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-25: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie)

2026-04-28: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1/ewentualnie).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI