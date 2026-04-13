W rywalizacji o siódme miejsce mierzą się ze sobą LOTTO Chemik Police i Metalkas Pałac Bydgoszcz. Pierwsze spotkanie tej serii już za nami. Bydgoszczanki wykorzystały atut własnego boiska i wygrały 3:2.

Cały mecz był jednak niezwykle zacięty. O wszystkim przesądził dopiero tie-break. Przy zmianie stron minimalną przewagę miały gospodynie (8:7). Siatkarki Pałacu rozegrały po swojej myśli również końcówkę tej partii. Monika Głodzińska skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną 15:13, a drużyna z Bydgoszczy wywalczyła minimalną zaliczkę.



Teraz gra przenosi się na Pomorze Zachodnie. Policzanki spróbują odwrócić losy konfrontacji przed własnymi kibicami.

LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.