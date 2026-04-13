UFC zdecydowało! Błachowicz ogłosił to całemu światu
Jan Błachowicz już za niespełna dwa miesiące powróci do klatki UFC. Teraz ogłosił, że amerykańska organizacja wysłała go na specjalne badania. "Czuję się naprawdę doceniony" - przyznał.
"UFC otoczyło mnie wyjątkową opieką, tym razem zlecając mi panel badań geriatrycznych" - przekazał na Instagramie. Wspomniane badania są wykonywane osobom starszym i w pełni skupiają się na pacjencie.
ZOBACZ TAKŻE: Nowy mistrz UFC! Nokaut już w pierwszej rundzie
Ich celem jest nie tylko wykrycie chorób, ale również ocena ogólnej sprawności i samodzielności. "Bycie jednym z najstarszych aktywnych zawodników UFC to odpowiedzialność. Czuję się teraz naprawdę wyróżniony" - podsumował 43-latek.
Błachowicz powróci do klatki już 9 maja, kiedy w rewanżowym boju zmierzy się z Bogdanem Guskovem. Pół roku temu niespodziewanie sędziowie orzekli o remisie. Najbliższe starcie będzie prawdopodobnie ostatnim w kontrakcie Polaka.