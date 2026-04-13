UFC zdecydowało! Błachowicz ogłosił to całemu światu

"UFC otoczyło mnie wyjątkową opieką, tym razem zlecając mi panel badań geriatrycznych" - przekazał na Instagramie. Wspomniane badania są wykonywane osobom starszym i w pełni skupiają się na pacjencie.

Ich celem jest nie tylko wykrycie chorób, ale również ocena ogólnej sprawności i samodzielności. "Bycie jednym z najstarszych aktywnych zawodników UFC to odpowiedzialność. Czuję się teraz naprawdę wyróżniony" - podsumował 43-latek.

Błachowicz powróci do klatki już 9 maja, kiedy w rewanżowym boju zmierzy się z Bogdanem Guskovem. Pół roku temu niespodziewanie sędziowie orzekli o remisie. Najbliższe starcie będzie prawdopodobnie ostatnim w kontrakcie Polaka.