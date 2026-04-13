Uniewinniony! Jest komunikat ws. Mikołaja Sawickiego

W maju zeszłego roku Mikołaj Sawicki został oskarżony o stosowanie niedozwolonej substancji dopingowej i zawieszony na kilka miesięcy. Dopiero niedawno Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) postanowiła odwiesić siatkarza, ponieważ w analizie jego próbek dopatrzono się błędów laboratoryjnych. To oznaczało, że przyjmujący mógł wrócić do gry.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Tomasz Fornal zakończy karierę? Siatkarz wszystko zdradził

Teraz kolejny komunikat ws. zawodnika Bogdanki LUK Lublin wydała Polska Agencja Antydopingowa. Przekazano same wspaniałe wieści.

"Informujemy, że Polska Agencja Antydopingowa otrzymała wyniki dodatkowych analiz laboratoryjnych przeprowadzonych na próbce A pobranej od Mikołaj Sawicki. Badania zostały wykonane na wniosek POLADA, po uzyskaniu zgody Panelu Dyscyplinarnego (organu prowadzącego obecnie postępowanie dyscyplinarne). Analizy przeprowadzono za granicą, w laboratorium posiadającym akredytację WADA. Wynik badania jest negatywny - nie wykryto metabolitów ani kwasu modafinilu. Uzyskane rezultaty stanowią podstawę do umorzenia postępowania, a w konsekwencji - uniewinnienia zawodnika" - czytamy.



Tym samym saga z udziałem Sawickiego dobiega końca. 26-latek zdążył w tym sezonie wystąpić w trzech spotkaniach. Na parkiet wrócił 21 marca w starciu ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

