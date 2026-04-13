W końcu dobre wieści dla Hurkacza! Jest awans, i to znaczący

Hurkacz w tej imprezie przełamał serię siedmiu porażek z rzędu i dotarł do 1/8 finału. Dobry występ pozwolił mu awansować o 11 pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Hitu w Stuttgarcie nie będzie! Polska tenisistka nagle wycofała się z turnieju

Sinner prezentuje się znakomicie w minionych tygodniach, co poskutkowało trzema triumfami w imprezach rangi Masters 1000 - w Indian Wells, Miami i w niedzielę w Monte Carlo. Włoch rok temu był w tym czasie zawieszony, więc w światowym rankingu mógł tylko zyskać, a wiele punktów bronił natomiast Alcaraz za ubiegłoroczne dobre wyniki.

Między dwoma obecnie najlepszymi tenisistami cyklu doszło do bezpośredniego starcia w finale w Monte Carlo. Jego stawką był nie tylko tytuł, ale także pozycja lidera listy ATP. 24-letni Sinner triumfował 7:6 (7-5), 6:3 i wrócił na pierwsze miejsce w zestawieniu. Dwa lata młodszego rywala wyprzedza jednak tylko zaledwie o 110 punktów.

Włoch rozpoczął w poniedziałek łącznie 67. tydzień panowania w światowym tenisie, a Hiszpan zatrzymał się na... 66.

W czołowej dziesiątce doszło do kilku innych zmian - z siódmego na najwyższe w karierze piąte miejsce awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, a z ósmego na szóste Amerykanin Ben Shelton. Australijczyk Alex de Minaur z kolei spadł z szóstej pozycji na siódmą, Taylor Fritz z USA awansował z dziewiątej na ósmą, natomiast Włoch Lorenzo Musetti zanotował największy spadek - z piątej na dziewiątą lokatę.

Kamil Majchrzak, który w minionym tygodniu nie grał z powodu kontuzji kolana, spadł z 60. na 72. miejsce.

PAP