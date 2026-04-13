Wielki sukces siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! Są najlepsi w kraju

Mistrzostwa Polski młodzików w siatkówce rozegrano w dniach 9-12 kwietnia w Małej Arenie olsztyńskiej Hali Urania. W turnieju finałowym zagrało osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy: AKS V LO Rzeszów, KS Metro Family Warszawa, Akademia Siatkówki Zenit Wrocław, Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel (grupa A), Energa Trefl Gdańsk, Akademia Siatkówki HAZEL MKS Będzin, UMKS MOS Wola Warszawa, UKS Olimp Opole Lubelskie (grupa B).

Zobacz także: Fornal szczerze o Jastrzębskim Węglu. "Mój drugi dom"

Po złoty medal sięgnęli siatkarze AT Jastrzębski Węgiel, którzy wygrali wszystkie mecze. Pokonali kolejno drużyny Akademia Siatkówki Zenit Wrocław 2:1, KS Metro Family Warszawa 2:1, AKS V LO Rzeszów 2:0 w grupie, następnie Akademia Siatkówki HAZEL MKS Będzin 2:0 w półfinale oraz Energa Trefl Gdańsk 2:1 w finale. W spotkaniu o brązowy medal AKS V LO Rzeszów wygrało z ekipą z Będzina 2:1.

Decydujące mecze MP młodzików w siatkówce 2026:

Akademia Siatkówki HAZEL MKS Będzin – AKS V LO Rzeszów 1:2 (25:20, 13:25, 11:15) /mecz o 3. miejsce

Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel – Energa Trefl Gdańsk 2:1 (25:18, 18:25, 16:14) /finał.

Nagrody indywidualne MP Młodzików 2026:

MVP: Wiktor Karbowiak (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)

najlepszy atakujący: Tymon Pobłocki (Energa Trefl Gdańsk)

najlepszy rozgrywający: Dawid Wukelicz (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)

najlepszy środkowy: Bartosz Prószyński (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)

najlepszy libero: Piotr Połeć (Energa Trefl Gdańsk)

najlepszy przyjmujący: Kacper Gliwa (AKS V LO Rzeszów).

Końcowa klasyfikacja MP młodzików 2026:

1. Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel

2. Energa Trefl Gdańsk

3. AKS V LO Rzeszów

4. Akademia Siatkówki HAZEL MKS Będzin

5. UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie

6. KS Metro Family Warszawa

7. UKS Olimp Opole Lubelskie

8. Akademia Siatkówki Zenit Wrocław.

RM, Polsat Sport, PZPS