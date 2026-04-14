Polska - Irlandia. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki Ligi Narodów kobiet są jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczą cztery drużyny z Europy, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Pozostałe zespoły zagrają w dwustopniowych barażach.

Polska po marcowych meczach ma jeden punkt i zajmuje trzecie miejsce w grupie. Prowadzi Francja przed Holandią. Natomiast Irlandia jest czwarta, gdyż przegrała z Francją i Holandią po 1:2.

- Miejmy na uwadze, że gramy w dywizji A, gdzie są same mocne drużyny, a mecze są bardzo wymagające. Już samo to, że znalazła się w tej stawce dobrze świadczy o Irlandii. Ich kadra ma bardzo duży potencjał. Śledzę ten zespół od mistrzostw świata w 2023 roku, w których Irlandki brały udział. Prezentują bardzo wysoki poziom w defensywie. Na boisku tworzą kolektyw i jedna walczy za drugą - powiedziała Patalon na konferencji prasowej.

Największą gwiazdą reprezentacji Irlandii jest Katie McCabe z Arsenalu. Jej klub w zeszłym sezonie triumfował w Lidze Mistrzyń, a w finale pokonał Barcelonę, w której występuje Ewa Pajor.

- Irlandia bazuje na specyficznym ustawieniu 5-3-2. Tworzy ono ciekawe rozwiązania. Wspomniany styl jest cechą najbardziej wyróżniającą nasze najbliższe rywalki. McCabe wygrała Ligę Mistrzyń. Tam nie ma anonimowych zawodniczek. Mówimy o piłkarkach z dużym doświadczeniem w różnych ligach europejskich. W moim mniemaniu jest to bardzo wartościowa drużyna, która nie dostała się przypadkowo do najwyższej dywizji - oznajmiła trenerka.

- Musimy zagrać jak najlepiej i zrealizować wszystkie założenia. Mamy plan, strategię i styl. Chcemy być wierne swoim standardom na boisku. Kwalifikacje na turniej to długa droga, w takich dalekich podróżach najważniejsze są małe kroki. Do dyspozycji mam wszystkie powołane zawodniczki. Każda z uczestniczek tego zgrupowania będzie mogła pojawić się w protokole – dodała Patalon.

Polki zagrały na Euro 2025 w Szwajcarii. Po debiucie w mistrzostwach Europy, obecnym celem Biało-Czerwonych jest pierwszy w historii awans na mundial.

PAP