Gwiazdor nie zagra na mundialu?! "Brak mi słów"
Francuski piłkarz Liverpoolu Hugo Ekitike, który po 30 minutach opuścił na noszach boisko we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, prawdopodobnie doznał zerwania ścięgna Achillesa, co może go wykluczyć z mistrzostw świata.
- Wygląda to naprawdę źle, ale trudno jeszcze jednoznacznie określić, jak poważna to kontuzja – przyznał holenderski trener Liverpoolu Arne Slot.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda Realu Madryt. Klub wydał komunikat
23-letni francuski napastnik w środę ma przejść szczegółowe badania, ale szkoleniowiec "The Reds" nie robił sobie i piłkarzowi wielkich nadziei: - Byłbym zaskoczony, gdyby wrócił na boisko jeszcze w tym sezonie.
- To będzie bardzo trudny czas dla niego. Brak mi słów, żeby to wyrazić, ponieważ w zasadzie za chwilę są mistrzostwa świata - dodał francuski obrońca Liverpoolu Ibrahima Konate.
Ekitike w zeszłym roku zadebiutował w drużynie narodowej. Do tej pory rozegrał osiem meczów i zdobył dwa gole, w tym w niedawnym spotkaniu towarzyskim z Brazylią (2:1).