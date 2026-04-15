Gwiazdor nie zagra na mundialu?! "Brak mi słów"

Piłka nożna

Francuski piłkarz Liverpoolu Hugo Ekitike, który po 30 minutach opuścił na noszach boisko we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, prawdopodobnie doznał zerwania ścięgna Achillesa, co może go wykluczyć z mistrzostw świata.

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA
Hugo Ekitike

- Wygląda to naprawdę źle, ale trudno jeszcze jednoznacznie określić, jak poważna to kontuzja – przyznał holenderski trener Liverpoolu Arne Slot.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda Realu Madryt. Klub wydał komunikat

 

23-letni francuski napastnik w środę ma przejść szczegółowe badania, ale szkoleniowiec "The Reds" nie robił sobie i piłkarzowi wielkich nadziei: - Byłbym zaskoczony, gdyby wrócił na boisko jeszcze w tym sezonie.

 

- To będzie bardzo trudny czas dla niego. Brak mi słów, żeby to wyrazić, ponieważ w zasadzie za chwilę są mistrzostwa świata - dodał francuski obrońca Liverpoolu Ibrahima Konate.

 

Ekitike w zeszłym roku zadebiutował w drużynie narodowej. Do tej pory rozegrał osiem meczów i zdobył dwa gole, w tym w niedawnym spotkaniu towarzyskim z Brazylią (2:1). 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOLANDIALIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bośnia i Hercegowina - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 