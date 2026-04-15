Gwiazdor nie zagra na mundialu?! "Brak mi słów"

- Wygląda to naprawdę źle, ale trudno jeszcze jednoznacznie określić, jak poważna to kontuzja – przyznał holenderski trener Liverpoolu Arne Slot.

23-letni francuski napastnik w środę ma przejść szczegółowe badania, ale szkoleniowiec "The Reds" nie robił sobie i piłkarzowi wielkich nadziei: - Byłbym zaskoczony, gdyby wrócił na boisko jeszcze w tym sezonie.

- To będzie bardzo trudny czas dla niego. Brak mi słów, żeby to wyrazić, ponieważ w zasadzie za chwilę są mistrzostwa świata - dodał francuski obrońca Liverpoolu Ibrahima Konate.

Ekitike w zeszłym roku zadebiutował w drużynie narodowej. Do tej pory rozegrał osiem meczów i zdobył dwa gole, w tym w niedawnym spotkaniu towarzyskim z Brazylią (2:1).

KP, PAP