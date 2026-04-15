Jest awans! Polski tenisista gra dalej
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Jonhson pokonując w pierwszej rundzie rozstawionych z numerem czwartym austriackich tenisistów Lucasa Miedlera i Alexandra Erlera 6:4, 6:7 (2-7), 10-6 awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w turnieju ATP na kortach ziemnych w Monachium.
Kolejnymi rywalami pary polsko-brytyjskiej będą Brazylijczycy Orlando Luz i Rafael Matos.
Zieliński i Johnson, występujący razem od tego sezonu, odnieśli pierwsze zwycięstwo od 13 marca, gdy osiągnęli półfinał challengera ATP w Phoenix. Później na 1. rundzie zakończyli występ w imprezach w Miami, Marrakeszu i Monte Carlo.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) - Lucas Miedler, Alexander Erler (Austria, 4) 6:4, 6:7 (2-7), 10-6.
