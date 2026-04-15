Jest awans! Polski tenisista gra dalej

Tenis

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Jonhson pokonując w pierwszej rundzie rozstawionych z numerem czwartym austriackich tenisistów Lucasa Miedlera i Alexandra Erlera 6:4, 6:7 (2-7), 10-6 awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w turnieju ATP na kortach ziemnych w Monachium.

Tenisista wykonuje bekhendowy wolej podczas meczu deblowego.
fot. PAP
Kolejnymi rywalami pary polsko-brytyjskiej będą Brazylijczycy Orlando Luz i Rafael Matos.

 

Zieliński i Johnson, występujący razem od tego sezonu, odnieśli pierwsze zwycięstwo od 13 marca, gdy osiągnęli półfinał challengera ATP w Phoenix. Później na 1. rundzie zakończyli występ w imprezach w Miami, Marrakeszu i Monte Carlo.

 

Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) - Lucas Miedler, Alexander Erler (Austria, 4) 6:4, 6:7 (2-7), 10-6. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JAN ZIELIŃSKITENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 